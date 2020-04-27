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老婆在家時間較長「要多付一點水電」！極端AA制結局超慘　5千人看傻刷爆

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▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO分享朋友夫妻斤斤計較，最終走向離婚一途。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者張嘉晏／綜合報導

AA制是許多情侶分攤、管理金錢的方式，不過萬一走向極端，很容易會讓人受不了。一名網友就分享朋友的例子，夫妻倆幾乎無論什麼開銷都是平分，但朋友先生卻認為「誰在家時間長就要多負擔一點水電費」，累積種種小情緒後，最終還是大爆發了。

「其實我很想問AA制到底是誰發明的？」一名網友在臉書「爆怨公社」分享朋友例子，她表示每個人的金錢觀不一樣是正常的，但如果AA得太過極端，恐怕會步上朋友的後塵。

請繼續往下閱讀...

原PO說，朋友和男方交往時就是AA制，而且實施得很徹底，舉凡約會、出國、買東西、汽車旅館都是一人一半，「保險套不用問，汽車旅館免費提供。」朋友結婚後，大筆開銷如水電、房租，小至飲料吃飯也都是一人付一半，但這卻成為壓垮兩人婚姻的最後一根稻草。

原PO舉例，某次朋友的媽媽北上探望女兒，把女婿買的一碗69元泡麵吃掉。朋友老公回家後找不到泡麵吃，便把正熟睡中的老婆叫起來問，知道真相後不爽斥責「妳怎麼沒馬上去買一碗泡麵還我？我加班回家沒東西吃！」

▲▼泡麵。（圖／取自Pixabay）

▲兩人因為一碗泡麵也能吵。（圖／取自Pixabay）

類似的小事情不計其數，男方還認為，太太待在家裡的時間比較長，就要多付一點水電費；女方卻反駁家裡很多生活用品都是她買的，她都沒在計較。最終兩人仍因為金錢問題走向離婚一途，值得一提的是，兩人的財產也都算得清清楚楚，一起出錢買的家電若無法一人一半，就以二手價賣出，再把收到的錢平分。

原PO無奈表示，兩人在交往2年、結婚同居1年後徹底撕破臉，還好沒有生小孩，才能斷得乾乾淨淨。

貼文一出，網友們狂蓋樓留言「光看都累了」、「這是真愛嗎」、「好奇在一起的原因」、「A到離，也算是奇葩了」、「AA制對我來說只是種對彼此互相的概念，既然要在一起一輩子，還要如此計較，這樣兩個人結婚不會比較快樂」、「只是往自己有利的地方AA吧」。

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