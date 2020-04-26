　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工作沒挑戰性、月領50K「他毅然離職」　網一看「養老條件」羨慕跪求

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲桃園市25歲吳姓女子去年3月離職前，將公司電腦設計圖檔全部刪除，還植入惡意病毒讓公司無法再開啟使用，公司怒而提告吳女，桃檢10依妨害電腦電腦使用罪提起公訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO認為現在的工作沒有挑戰性，決定尋找更好的，網友們一看卻羨慕了。（示意圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人心目中的理想工作不同，「錢多事少」不見得就是最好的狀態。一名網友日前稱，他的工作雖然不忙，但對他來說卻缺乏挑戰性，毅然決然離職尋找更適合自己的工作。不過眾網友們看到他的工作環境後都紛紛表示羨慕，直呼想跟原PO交換。

「生日當天送自己一個生日禮物！」一名網友日前在臉書「爆怨公社」中發文，他表示自己在半傳統產業工作，雖然平均月薪近5萬元台幣，但是工作時「沒事做、沒人講話、不用開會打報告、也不太會有人管你」，讓他覺得工作沒幹勁，有種浪費生命的感覺，因此下定決心離開。

請繼續往下閱讀...

原PO認為，這份工作單調無趣，每天準時下午4點50分下班，太像養老生活。不過消息一出，大批網友反倒羨慕「這麼爽還離職」，讓喜歡追求挑戰的他感嘆「難道我欠操，且收到大公司offer，所以想離職錯了嗎？」

▲上班，工作，老闆，業務，公事，談判，西裝，領帶，商業。（圖／pixabay）

▲原PO不想就此安逸過一生，決定到更大的公司闖一闖。（示意圖／取自Pixabay）

貼文一出，不少網友羨慕跪求原PO原職位，「在哪？我想養老了」、「我跟你換」、「辭吧！後面的人會感恩你」、「很好的工作耶」、「真的蠻爽的」。

也有另一種聲音認為，原PO如果工作時自由時間多，其實也可以拿來學習想學的東西充實自己，或者薪水很穩定的話也能開創副業。對此原PO回應，他其實已經有副業了，想趁年輕多闖一闖，下一份工作的薪水也比現在好，感謝網友們的建言。

►小資女的母親節方案！

ET快訊
錢櫃182字聲明曝光「向傷亡民眾致歉」！5失聯員工全找到了
黃珊珊穿消防裝備　親自進林森錢櫃火場了解狀況
林森錢櫃大火再添1死！共5死4命危、52人送醫
林森錢櫃大火4不治！52人送醫、7命危、7意識不清
快訊／今日0確診！新冠肺炎案例維持429人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三艘艦隊抗體檢驗結果「差異性大」　陳時中坦言：情況有點複雜

林森錢櫃大火後...指揮中心將管制KTV？　陳時中：這是兩件不一樣的事

工作沒挑戰性、月領50K「他毅然離職」　網一看「養老條件」羨慕跪求

林森錢櫃大火！台安、國泰各收治8人最多 目前累計5死4命危

「人體黏膜」也是傳染途徑　陳時中：「親密接觸」的確風險高！

台鐵發燒車長「二採陰性」　指揮中心再曝第三次採檢結果

影／韓國瑜要高雄醫護普篩！　陳時中：散彈打鳥不見得有幫助

影／指揮中心開設快滿100天　陳時中曝心聲：每次事情緩和一點，突然又會有事

獨／入珠腫寶特瓶大…一擠珠子跳出　妻秒炸「塞回去」！女醫怒：妳是有爽到？

台灣會考慮「小規模抗體檢驗」？　陳時中：精確度還不夠！

羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！

白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

國道警賣力壓制失控男「0作用」　學長晾旁邊講電話...完全不幫

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

「老婆要生了...」暖警霸氣開道！　車程縮至3分鐘順利守護新生命

《夫婦》韓素希逮到老公「另一支手機」！　「保護金喜愛」假的？暖男醫生形象大反轉

三艘艦隊抗體檢驗結果「差異性大」　陳時中坦言：情況有點複雜

林森錢櫃大火後...指揮中心將管制KTV？　陳時中：這是兩件不一樣的事

工作沒挑戰性、月領50K「他毅然離職」　網一看「養老條件」羨慕跪求

林森錢櫃大火！台安、國泰各收治8人最多 目前累計5死4命危

「人體黏膜」也是傳染途徑　陳時中：「親密接觸」的確風險高！

台鐵發燒車長「二採陰性」　指揮中心再曝第三次採檢結果

影／韓國瑜要高雄醫護普篩！　陳時中：散彈打鳥不見得有幫助

影／指揮中心開設快滿100天　陳時中曝心聲：每次事情緩和一點，突然又會有事

獨／入珠腫寶特瓶大…一擠珠子跳出　妻秒炸「塞回去」！女醫怒：妳是有爽到？

台灣會考慮「小規模抗體檢驗」？　陳時中：精確度還不夠！

快訊／錢櫃182字聲明向傷亡民眾致歉！全面檢視消防逃生設施　5失聯員工平安尋獲

預售屋的窗戶都用水泥封起來？網曝「違建」關鍵：二工

跟進WWE　UFC5月在佛州恢復比賽

季芹被檢查出「腦血栓」　抱王仁甫大哭：可能活不過10年

晚來買不到！台南快閃脆皮泡芙　外酥、咬下爆出香濃卡士達醬

三艘艦隊抗體檢驗結果「差異性大」　陳時中坦言：情況有點複雜

金正恩其實沒死！韓媒爆：神隱只因「護衛隊集體染疫」

林森錢櫃大火　馬偕醫院：2死亡、18人留院觀察

林森錢櫃大火後...指揮中心將管制KTV？　陳時中：這是兩件不一樣的事

火雞群感染高病原性H7N3　美國農業部：沒有傳染人類案例

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

生活熱門新聞

她揭陳時中另外一面！一句話展高度

小豬還能回台生存嗎？網揭台人習性：別擔心

「學弟撐住」瘋傳　國道警：丟臉

「拿SE不會尷尬嗎？」他點破事實…中肯炸

今水氣增雨區曝光　「五一連假天氣」出爐

醫師聽到普篩就爆氣　蒼藍鴿：有症狀都篩不出來

女嬰出生27天確診！　醫：病毒量是媽媽100倍

因疫情怕去大醫院　醫曝「近期可怕現象」

「反對無腦亂篩」　醫：醫療人員就是沒半張鬼牌啊！

「卜出艮卦」她曝羅志祥慘炸：不能再前進

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

從寶可夢認清：先成為大人才長大

快訊／今日0確診！　新冠肺炎維持429人

羅志祥「一支錶能買一棟房」稀有行頭曝光

更多熱門

相關新聞

國道警「顧講電話」放逃失控男　54秒內容曝光

國道警「顧講電話」放逃失控男　54秒內容曝光

新竹關西發生一起國道警學長顧著講電話，不協助學弟壓制男子，最後男子成功掙脫逃走。這一切過程都被民眾錄影PO網引起討論，講電話員警也被記過處分。不過究竟是什麼電話讓學長願意不顧一切，學長員警也將內容公布。

羅馬尼亞》護士遭鄰居潑消毒水

羅馬尼亞》護士遭鄰居潑消毒水

她上工2週「意外露出刺青被開除」

她上工2週「意外露出刺青被開除」

一咬泡菜「濕黏軟爛」秒吐！網傻：真的神偽裝

一咬泡菜「濕黏軟爛」秒吐！網傻：真的神偽裝

生理期一直來「驗出癌症二期」　她淚勸世

生理期一直來「驗出癌症二期」　她淚勸世

關鍵字：

離職傳產爆怨公社養老

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／愷樂沉默2天道歉了！　「誠心向周揚青小姐說聲對不起」

神隱2天愷樂認了是小三　上萬留言灌爆IG網酸「鮑鮑換包包」、「快去檢查」

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

即／林森北路錢櫃「大樓5樓」起火

愷樂道歉周揚青「消失下周《娛百》錄影」　電視台回應了

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

「我找不到手指」　強尼戴普遭前妻斷指音檔曝

愷樂向周揚青道歉　「一個符號」網友罵爆！

肌肉男星拍A片！月收入破百萬

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

羅志祥、周揚青「劇本結局是會復合」！美女作家大膽發言

周揚青閨蜜嗆羅志祥「所有人一筆一筆算清楚」

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

分手不到一周...梁云菲露屁股蛋揪男出遊

更多

最夯影音

更多
羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！

羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！
白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面