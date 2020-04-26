工作沒挑戰性、月領50K「他毅然離職」　網一看「養老條件」羨慕跪求

▲原PO認為現在的工作沒有挑戰性，決定尋找更好的，網友們一看卻羨慕了。（示意圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人心目中的理想工作不同，「錢多事少」不見得就是最好的狀態。一名網友日前稱，他的工作雖然不忙，但對他來說卻缺乏挑戰性，毅然決然離職尋找更適合自己的工作。不過眾網友們看到他的工作環境後都紛紛表示羨慕，直呼想跟原PO交換。

「生日當天送自己一個生日禮物！」一名網友日前在臉書「爆怨公社」中發文，他表示自己在半傳統產業工作，雖然平均月薪近5萬元台幣，但是工作時「沒事做、沒人講話、不用開會打報告、也不太會有人管你」，讓他覺得工作沒幹勁，有種浪費生命的感覺，因此下定決心離開。

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原PO認為，這份工作單調無趣，每天準時下午4點50分下班，太像養老生活。不過消息一出，大批網友反倒羨慕「這麼爽還離職」，讓喜歡追求挑戰的他感嘆「難道我欠操，且收到大公司offer，所以想離職錯了嗎？」

▲原PO不想就此安逸過一生，決定到更大的公司闖一闖。（示意圖／取自Pixabay）

貼文一出，不少網友羨慕跪求原PO原職位，「在哪？我想養老了」、「我跟你換」、「辭吧！後面的人會感恩你」、「很好的工作耶」、「真的蠻爽的」。

也有另一種聲音認為，原PO如果工作時自由時間多，其實也可以拿來學習想學的東西充實自己，或者薪水很穩定的話也能開創副業。對此原PO回應，他其實已經有副業了，想趁年輕多闖一闖，下一份工作的薪水也比現在好，感謝網友們的建言。

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