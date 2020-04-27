妻怨夫24大罪狀訴離！「看黑猩猩交配想硬上、不讓女兒先洗澡」

▲妻子長期忍受丈夫個性，更指丈夫曾在電視上看了黑猩猩交配，就強要她行房，列舉24大罪狀訴請離婚。（示意圖，非新聞當事人／達志）

記者羅志華／台北報導

一名女子婚後，忍受丈夫個性長達20餘年，控訴先生有亞斯伯格特質、自我中心欠缺同理、經常不洗澡體味重、近20年沒有穩定收入，還有次在Discovery頻道上，看到黑猩猩交配就強迫她行房，列舉24大罪狀訴請離婚，先生雖逐一反駁，並反控妻子的不是，士林地院認2人婚姻無回復可能，准予離婚。

妻子控訴，丈夫婚後舉止異常，具亞斯伯格特質，有控制、反覆、妄想傾向，社交笨拙，不善處理衝突，自己經常不洗澡外，有次還為了不讓女兒先洗澡，與她大吵3小時，更不時亂拆她的信。

最誇張的是，先生因偏愛中油，有次竟寧願車開到沒油、在高速公路上滑到煞車片磨光，也要找到中油加油站才肯加油，且先生近20年沒穩定收入，讓她獨力負擔養育女兒費用不說，2人更常因金錢問題大吵，現已是分居狀態；妻子列了24條罪狀，向法院訴請離婚。

先生則表示，妻子是因選擇性失憶、錯誤歸因偏差，才會控訴遭暴力對待，且妻子脾氣不好，反倒是他總想將大事化小、小事化無，不常洗澡也是因皮膚乾燥，他後來也願意配合妻子要求，即使塗上乳液後還是會癢，他也願意忍耐。

至於不讓女兒先洗澡，則是因女兒常常一洗就1、2小時，害他到半夜才能洗，而偏愛中油的原因，則是因他在中油、台塑工作的化工系同學，告知他油品問題嚴重，恐導致引擎報修，在台塑改善以後，他已沒再堅持中油；而他在有工作時，負擔了家裡大部分的支出，即使收入減少後，仍舉債每個月付出5萬家用，請求駁回妻子離婚訴求。

法官認為，雖然丈夫嘴上說不想離婚，卻仍在庭上不斷指責妻子，認為雙方皆須為婚姻破裂負責，准許離婚。

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