國道警「學弟你撐住」54秒內容曝！顧講電話0作用　學長遭重處

記者柯振中、郭世賢、葉國吏／新竹報導

新竹關西發生一起國道警學長顧著講電話，不協助學弟壓制男子，最後男子成功掙脫逃走。這一切過程都被民眾錄影PO網引起討論，講電話員警也被記過處分。不過究竟是什麼電話讓學長願意不顧一切，學長員警也將內容公布。

24日發生一起糾紛，國道警局第六大隊的員警獲報「民眾在國道上徘徊」，立刻趕往現場處理，沒想到徘徊的黃姓男子疑似精神狀況不穩，其中一名員警上前控制對方行動，另一人卻在旁邊講電話，場面失控也不上前幫忙，讓民眾傻眼錄影PO網。事後，這名講電話的員警下場相當悽慘。

▲國道警壓制失控男，學長一旁講電話。（圖／翻攝爆怨公社，下同）



一名網友在臉書社團「爆怨公社」中張貼一則影片，內容是國道員警正在壓制一名男子，一旁的同仁不斷講電話，不上前幫忙，儘管場面失控，壓制過程橫跨整條馬路，講電話的員警依然故我，完全沒出手幫忙。

由於行為誇張，讓網友為影片下了「學弟你撐住，我電話請求支援」的註解，引起網路熱議。其他網友看完，氣炸在影片下留言，「講電話的警察是在哈囉」、「學弟真的幹在心理＝＝學長放任我跟嫌犯跳恰恰」、「在拍逃學威龍嗎？等等就喊接力了。」





對於這起案件，國道警局第六大隊副大隊長林天淦24日晚間證實，消息屬實，溫姓、徐姓警員當時接獲通報，前往國道3號北向89公里處處理突發事件，發現黃姓男子在車道上徘徊，影響行車安全，因此上前檢查身分證、護送下關西交流道。

事後，溫姓員警詢問黃男，是否需要協助返家，黃男語焉不詳，疑似精神狀況異常，但不屬於刑事現行犯，溫姓員警只能透過電話聯絡黃男的家屬。徐姓員警怕意外發生，阻止黃男移動，沒想到意外就此發生，溫姓員警沒有及時協助同仁控制場面，引起社會大眾爭議，局內將針對疏失，對溫姓員警從重處分、記過，同時加強教育訓練。

►氣炸鍋「大全配」！特價只要2,788元～