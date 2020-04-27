保母拒托育理由曝！台中海線護理師抱兒哭　夫：小孩、妻有什麼錯？

▲敦睦艦隊磐石艦累計31例新冠肺炎確診。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

被外界稱為防疫英雄的第一線醫護人員，在社會上卻經常遭到不平等對待。台中一名女護理師的小孩被拒絕托育，原因讓夫妻倆超傻眼，丈夫無奈說，「防疫時刻，第一線醫護人員堪稱英雄，不過卻備受歧視。」

這名護理師的老公近日在「爆怨公社」臉書社團發文說，在媽媽留職育嬰結束，小孩要送托前兩日，接到保母拒絕受托的電話，理由是由於海軍敦睦艦隊足跡在台中海線活動，「而我老婆的職業剛好是海線醫護人員，所以要停托我們的小孩。」

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護理師丈夫表示，「當下我不知道我小孩有什麼錯，老婆的護理師職業有什麼錯？心中充滿了無奈感，也很無助，但我們尊重保母的決定，老婆也因此抱著孩子哭了起來。想請問受艦隊疫情影響的小孩們如何面對生活？老婆生育後，我們一起慢慢感覺到台灣育兒環境的不友善，也難怪生育率下滑。」

▼醫護人員林汝純說，聽到這件事覺得內心滿受傷。（圖／東森新聞）

文中提到，「我只是想抒發心情，沒有要怪罪什麼。每個人都有需要護理人員的時候，但社會現象造成了護理人員缺口後，我們又要怪什麼呢？」

《東森新聞》記者私訊PO文的夫妻，他們婉拒受訪。對此，其他醫護人員林汝純說，「當然聽到這件事，會覺得說內心還是滿受傷的啦。」童綜合醫院緊急救護科主任黃泰霖則表示，感覺因自己職業而被歧視。