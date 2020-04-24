跪求孩子的成長秘訣！營養師教你挑對起司輕鬆補鈣

▲發育期一生只有一次，幫孩子補鈣固然要緊，但更要了解含鈣量高、助孩子事半功倍的補鈣秘技。（圖／pxhere）

消費中心／綜合報導

每次看到韓劇裡面高帥挺拔的歐巴，媽媽們是否會幻想自己的兒子有天也像戲劇男主角一樣擁有高挑體格、讓其他人羨慕？當孩子處於成長發育的關鍵期，許多家長就會用盡千方百計，幫孩子將鈣質補好補滿。然而根據調查，台灣7～12歲的學童，普遍鈣質攝取不到建議量的一半。這個調查結果讓爸媽驚呼，難道補鈣都補錯了嗎？孩子補了鈣是不是都沒有吸收？現在就讓專業的營養師林世航來為大家解答正確補鈣觀念。

小孩吃對、願意吃、吃得下才是重點！

林世航營養師解釋，國民健康署建議7～12歲的孩童每日需攝取800～1,000毫克的鈣質，透過每天「早晚一杯奶」就能達到約六成的建議攝取量。然而，除了牛奶提供的攝取量外，剩下的鈣質仍需透過日常飲食補足。這時候就要考驗爸媽的智慧，如何透過鈣質「標示」加以選擇判斷。根據乳品鈣含量排行，市面上的高鈣起司鈣質含量最高，一片就有高達290毫克的鈣。

因此林世航營養師建議，如果孩子不愛喝牛奶或有乳糖不耐症困擾的孩子，就可以選擇高鈣起司，做為孩子的飲食搭配。尤其起司的風味對小朋友來說接受度很高，也很適合跟各種食材做搭配，像是蛋餅、饅頭、蘿蔔糕等，加上起司後都變得更美味，讓補鈣變成一件輕鬆愉快的事情。



▲市售乳品含鈣量，根據鈣質含量最高為高鈣起司>鮮乳>優酪乳。（圖／好食課提供，下同）

起司都一樣？ 營養師親授「鮮。鈣。念」挑選法

但市售起司種類繁多，要如何幫孩子挑出「好」的起司呢？林世航營養師表示，挑選起司有秘訣，分別是「鮮。鈣。念」，簡單來說就是要原料新鮮」、鈣質含量高，爸媽只要記住這個口訣，就能輕鬆挑選出好的起司。

林世航營養師進一步解釋，起司在挑選上最重要的就是注意原料，部分起司是以奶粉和奶油加工製成的，爸媽在挑選起司時，建議選擇牛奶製成的起司。如果同樣都是以鮮乳製成，爸媽又該如何挑選好口味的起司給孩子呢？林世航營養師提醒，乳源產地、飼養的方式，都會影響鮮乳的美味度，例如紐西蘭因為地方很大，有空間可以好好照顧牛隻，透過大自然放牧讓牛擁有充足日曬，除了可以讓鮮乳更美味、營養更充足，也更符合動物的福利。因此建議可以從日照充足、環境開闊的乳源產地去挑選，就能挑出營養又美味的起司。



▲起司最好是鮮乳製成，且乳源產地也會影響美味。

補對鈣還不夠！還要補對比例加強吸收

林世航營養師表示，爸媽除了要選對孩子喜歡的補鈣食品外，也應該要正視黃金鈣磷比的重要性。飲食中，鈣和磷的含量需要維持良好的比例（約為1.2～1.3：1），才能有好的吸收率，幫助小孩吸收鈣質。上面所提到的起司和牛奶都很接近黃金鈣磷比，因此孩子可以放心地食用，不用擔心成分比例的問題。



▲飲食中的鈣磷比維持在1.3：1能幫助鈣質的吸收。

林世航營養師最後提醒，小孩子要吃得好、吃得巧，還要吃得夠，才能成長茁壯！發育中的孩子需要充足的鈣質與蛋白質。爸媽們別忘了為小孩選擇好的起司片，讓小孩吃夠鈣質。

感謝好食課提供。