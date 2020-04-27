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教育撞利益／當政府帶頭忽視　還能給孩子啥美學想像？

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

當家長在討論孩子該學哪項才藝，期待他們未來成為頗具盛名的藝術家時，此刻，臺灣藝術大學突然收到內政部告知，說正在規劃臺藝的第二校區為「社會住宅」，此未經討論的「指示」，讓臺藝師生像熱鍋上的螞蟻，四處尋找陳情資源，要保住正在教學使用的校地，當教育場所對上以「居住正義」為名的土地開發，小蝦米能戰勝大鯨魚嗎？還是再次扼殺台灣的美學教育呢？

身為一個文字工作者，我常在台灣的商業環境受到挫折，因為台灣人習於精算成本、獲取暴利，並且只把有形的產品跟數字當作績效，忽略其發想創意、設計概念及投入時間，都是無形的經驗灌注與勞務付出，長期積壓於這樣的風氣之下，藝術領域淪為犧牲品，更別說常被人譏笑的「台灣美學就是缺乏美感」了。

（圖／臺藝校友April Lin拍攝提供）

我一直不解，為何當音樂系、美術系、電影系的前風雲人物，正困於畢業後找不到相關好出路的為難中，幼童的爸爸媽媽又汲於把小孩送到才藝班，要他們學樂器、學畫畫、學當Youtuber，滿心期待孩子長成那萬中選一的李安、侯孝賢、吳宗憲、曾馨瑩、賴英里、聶永真…。

說穿了，這就是歷屆政府對藝術的長期忽略，造就老百姓的錯誤想像，使得台灣的美學教育完全功利導向：不注重自由想像、不認為藝術即生活、不鼓勵資方重視創作價值，使得砸大錢扶植的小小藝術家，到了大四才驚覺自己面對「畢業即失業」的窘況。

台灣的藝術培養已經很落後了，而政府不積極重視，卻還向校區狹小的臺灣藝術大學爭地？

臺灣藝術大學位於新北板橋的浮洲地區，來過的人，會覺得這邊是世外桃源，雖然離南雅夜市只有小橋之隔，但浮洲地區充滿藝術氣息，臺藝大歷屆師生的努力，功不可沒！然而，臺藝大是國立藝術大學中，學生人數最多（約5500人）但校地最小的藝大，總面積只有9.67公頃，位於關渡的北藝大，在校學生2000人，校區37公頃，南藝大則有校地57.57公頃，學生人數約1500人。

這不成比例的校園，是因為臺藝校區的土地，長期被周邊在地居民霸佔，加上藝術人性格不爭搶，一直沒有強制驅離，才導致這些地的收回速度特別慢，還好近年透過法律與師生奔走，已經討回不少。

但，近日內政部竟然發函給校方，表示已經正在規劃臺藝的第二校區為「社會住宅」，啊～不是教育部說好，這塊地要給臺藝成立文創園區？設計學院的學生，都在那邊弄作品耶！此事搞得臺藝現任校長陳志誠夜不成眠，凌晨近4點發長文，尋求挽回方法，內政部不經校方討論的恣意行事，真的是為了維護居住正義的美好政策嗎？誰又在乎臺藝學生的受教權益呢？

藝術在台灣永遠都吃悶虧。

我對臺藝大非常非常有感情，那是我毅然決然砍掉行銷科系，自主追求的第一志願，臺藝的空氣，臺藝的校地，臺藝的同學，臺藝的老師，在在是讓我發掘與探索的肥沃土壤，我們的校地長期被周邊的住民佔據，這些人就算搬家，也要將破舊的老房隔成數間雅房，再回租給臺藝大的學生。

臺藝大很善良，學生需要許多場地辦展跟實作，但校方一直沒對這些霸王強制驅趕，當初我在校的時候，校地連個像樣的操場都沒有，與通識的外系同學相約取物，甚至可以不用約時間地點，「反正校園超小，怎樣都遇得到！」這麼小的校地，就啟發了許多人的潛能，更別說，這幾年收回的校地，絕對可以讓學弟妹擁有更多選擇的創作展演空間。

（圖／臺藝大莊喬媞拍攝提供）

先不談已經建好數年的合宜住宅，以前教授常跟我們說，浮洲地質根本不適合蓋高樓，臺藝的通識大樓已經是極限，我不知道這些年地質是否穩固了？但可以這樣剝奪學生的創作空間嗎？

孩子懷有藝術天分的家長們啊！我們及下一代需要培養更多的審美意識，需要保護那些無形的創意根基資產，臺藝大是首屈一指的藝術大學，可是我們的校地卻小到比運動公園還不如，政府對美學教育的輕視與欺負可見一斑。

如果您希望孩子生長在文化氣息裡，如果您盼望孩子擁有一些藝術技能，不要等他們上了相關科系，才發現校地資源根本不夠用，辦成果展、做大型作品都沒有空間，再來後悔感嘆以前沒有聲援一把，現在，請您和我一起重視此事！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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