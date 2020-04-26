▲ 相隔21年拿下謝國城盃青少棒冠軍，台東獲亞太區中華代表權 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

2020年謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍戰，台東縣卑南國中26日與桃園市新明國中在冠軍戰爭高下，台東縣靠著黃宇耀、黃錦豪2名左投封鎖，終場以3比1獲勝，相隔21年抱回謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍，阻止尋求5連霸的新明，並將代表國家參加7月1日到7日在香港舉行的世界少棒聯盟(13-14歲組)亞太區次青少棒錦標賽。

台東縣教育處表示，台東縣隊總教練黃貴裕在賽前觀察桃園市不擅長打左投，因此，此戰特別派左投進行壓制，也收到不錯的效果，其中，先發投手黃宇耀5局投完退場，中繼選手黃錦豪登板接力，雖在6局上一度遭遇滿壘危機，不過適時化解，後援2局無失分守住勝利，台東縣阻擋桃園5連霸，自首屆民國88年獲得冠軍後，臺東縣再度封王，另外張峻瑋榮獲大會投手獎，黃宇耀獲得大會MVP。

台東縣曾在88年拿下謝國城盃青少棒賽冠軍，當時謝國城盃為小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽國內選拔賽，後改為LLB國內選拔賽，此次為台東縣首度拿下LLB次青少棒賽中華代表權。睽違21年再奪冠，卑南國中游數珠校長及總教練黃貴裕謝謝台東縣政府長期以來的大力支持，擊敗桃園市一直是球隊的目標，拿下冠軍及代表權也特別感動。

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