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台東足球史新紀錄　豐田小將踢下首冠軍

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▲▼ 台東足球史新紀錄，豐田小將踢下首座冠軍 。（圖／記者楊鈞典翻攝， 下同）

▲▼ 台東足球史新紀錄，豐田小將踢下首座冠軍 。（圖／記者楊鈞典翻攝， 下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東豐田國中20日參加108學年HFL中等學校足球聯賽11人制國男組冠亞軍爭奪賽，再次迎戰台中黎明國中；戰況激烈，將近2個半小時的比賽時間，豐田國中最終在PK戰以3比0擊敗4連霸的傳統強隊黎明國中，勇奪全國冠軍，踢出校史首座足球冠軍，其中，25號守門員張格瑋連續擋下3顆點球，更是令人難以置信。

台東縣政府教育處表示，豐田國中200公尺田徑場規格遠不及11人制標準球場，在隊形及戰術的訓練上相當不易，除練習要更加努力外，也藉由至外地的移地訓練增加球員場上經驗，教練與球員們經常於週末至外地與其他球隊切磋。今年因疫情關係甚至取消到大陸及韓國的移地訓練計劃。另外，台東位處偏遠，交通往返的遙遠路程也是考驗球員的體力及耐力。然而，豐田國中足球隊能夠有今天的好成績，更要感謝楊志明教練多年來的付出及陪伴、團隊的互助及學校老師家長的支持，讓小將們能在比賽場上全力發揮自己的實力，將冠軍及這份榮耀抱回台東。

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▲▼ 台東足球史新紀錄，豐田小將踢下首座冠軍 。（圖／記者楊鈞典翻攝， 下同）

25號守門員張格瑋說：「我們這麼努力練習，終於拿下冠軍。謝謝我的隊友，比賽時我犯下很多失誤，但我的隊友都能幫我補救。我沒有想過自己能連續擋下三球，但我對自己有信心、教練也對我有信心！感謝家人把我送進豐田國中，遇到楊志明教練；謝謝教練3年的訓練，讓我體會到堅持不放棄的真理。」

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