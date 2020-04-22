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豐田小將足球隊踢下校史首冠　饒慶鈴頒紅榜允協助訓練場需求

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▲ 豐田小將足球隊踢下校史首冠，饒慶鈴親頒紅榜允協助交通與訓練場地需求。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 豐田小將足球隊踢下校史首冠，饒慶鈴親頒紅榜允協助交通與訓練場地需求。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣豐田國中足球隊參加108學年度中等學校國中男生組11人制足球聯賽，最後一場賽事以近2個半小時的比賽時間，拿下3比0擊敗4連霸傳統強隊黎明國中，踢出校史首座足球冠軍。其中，25號守門員張格瑋連續擋下3顆點球，更是令人難以置信。縣長饒慶鈴22日到校向隊職員道賀張貼紅榜、及頒發13萬元體育獎助學金嘉勉。

全體隊職員21日晚間從新竹回到台東，縣長饒慶鈴22日前往豐田國中向校長洪文政及總教練楊志明、球員們恭賀，並張貼紅榜及頒發體育獎助學金。饒慶鈴表示，很高興豐田國中能夠奪下本縣首座足球聯賽全國國男組冠軍，足球隊成立於105年，至今僅4年，2019年參加107學年度足球聯賽獲得亞軍，2020年捲土重來，並且擊敗4連霸的黎明國中；不負眾望，獲得全國冠軍。台東縣府持續推動足球運動向下扎根，是她重要的教育政策也是縣府未來努力的方向。

教育處表示，豐田國中足球隊成軍第4年，球員多來自於偏遠地區，超過一半以上為原住民選手。豐田小將們不畏強敵環伺，能在艱難困境下殺出重圍、進入決賽，堅強實力的背後卻面臨足球資源的不足。200公尺田徑場是足球小將們平日的練習場，若沒有勤於維護，凹凸不平的天然草皮將增加球員受傷的風險；田徑場規格遠不及11人制標準球場，在隊形及戰術的訓練上相當不易，因此經常有移地訓練的需求；為增加球員場上經驗，教練與球員們經常於週末至外地與其它球隊切磋。

豐田國中校長洪文政指出，該校足球隊能夠有今天的成績，最要感謝楊志明教練多來的犧牲奉獻，雖然先天訓練環境不好，但是有縣府全力支持，加上家長後援會力挺，學校努力經營，克服劣勢，日積月累的鍛鍊下，一場一場能贏下來的戰績，對球隊的孩子就是最大的成就。

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