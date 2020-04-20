長中參加兒童藝術教育節　廣設科楊郁萱勇奪Loge組冠軍

▲台南市長榮中學設計群參加台南市教育局舉辦的「2020台南市兒童藝術教育節」，成績亮眼，全校師生共表慶賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學設計群參加台南市教育局舉辦的「2020台南市兒童藝術教育節」，廣告設計科楊郁萱同學勇奪Logo組冠軍、多媒體設計科蔡珮綺榮獲吉祥物組第3名，成績亮眼，全校師生共表慶賀。

楊郁萱同學開心的表示，很榮幸自己的作品受到評審青睞，能在92件作品中脫穎而出，也增添了我的自信，感謝長中給予的指導及資源，讓我能在設計天地中盡情發揮所學，待Logo公布後，歡迎大家觀賞！

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楊同學的作品融入台南古蹟意象，為台南這座府城保留既有的古典文化，同時搭配文字兩者相呼應，巧妙圖樣躍然紙上，兼具古都傳統及創新，故能在作品中嶄露頭角。

蔡同學表示，她的創作靈感以繪畫和音樂作為發想，頭上別著代表台南市的市花「蘭花」，可愛的台南藝寶就代表充滿創意以及想像力的孩童，頭上的那朵蘭花是希望孩子們能夠和它一樣，能夠盡情綻放、盡情揮灑自己的想像力和創造力。

校長戴志勳表示，今早與同學一起前往教育局頒獎，心中十分欣慰，即使疫情嚴峻，無法澆熄同學學習與創作的熱情，相信在學長姐優秀的榜樣下，後輩能青出於藍，積極在課業上努力。

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