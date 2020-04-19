▲台東豐田足球小將克服資源環境匱乏，再闖國男11人制聯賽冠軍賽 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

108學年度中等學校國中男生組11人制足球聯賽，台東縣豐田國中足球隊四強賽3比2力克強敵花蓮縣美崙，連續2年勇闖冠軍戰，將迎戰台中市黎明國中，縣長饒慶鈴及教育處對於豐田國中在足球資源匱乏的訓練環境，2019年奪得亞軍，今年再度挺進冠軍4強，誠屬不易，也請縣民一起給予小將們關心與鼓勵。

台東縣政府教育處表示，豐田國中足球隊成軍第4年，球員大多來自於台東偏遠地區，超過一半以上為原住民選手。豐田小將們不畏強敵環伺，能在艱難困境下殺出重圍、進入決賽，堅強實力的背後卻面臨足球資源的不足。200公尺田徑場是足球小將們平日的練習場，若沒有勤於維護，凹凸不平的天然草皮將增加球員受傷的風險；田徑場規格遠不及11人制標準球場，在隊形及戰術的訓練上相當不易，教練與球員們經常於週末至外地與其他球隊切磋。加上台東位處偏遠，交通往返的遙遠路程就是考驗球員的體力及耐力。

台東豐田國中足球隊決賽第1場比賽於18日下午與花蓮縣美崙國中角逐冠軍戰門票，結果不負眾望以3比2退敵；20日下午6點則將出戰台中市黎明國中，希望能夠踢下校史首座足球冠軍，賽事將由福斯國際電視網(fox)進行現場直播。豐田國中誠邀各界一同關心偏鄉孩子們的球場表現，並為足球小將們加油。

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