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湖北台人可申請「健康碼」了！　手機操作24hrs內就有結果

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▲▼湖北22個低風險省市，發放第一批健康綠碼，象徵復工希望。（圖／翻攝宜昌發布、中國日報）

▲市民憑出示健康碼進出社區或乘坐公共交通工具。（圖／翻攝中國日報）

記者蔡儀潔／綜合報導

為了防範新冠肺炎疫情，如今在大陸行動都要檢查健康碼，但香港、澳門及台灣民眾卻一直申請無門，致出行大為不便。對此，湖北省疫情防控指揮部25日宣佈，在當地的港澳台和外籍人士可透過手機申領健康碼，一般24小時內會有結果。

25日發佈的通告顯示，為進一步加強精准防疫、助力復工複產，體現對在鄂境外人員「一視同仁，同等對待」的精神，對在鄂外籍、港澳台人員申領湖北健康碼有關事項和流程進行了明確。

▲▼武漢解封。（圖／武漢台商提供）

▲武漢解封後的漢口車站。（圖／武漢台商提供）

根據通告內容，港澳人員使用港澳居民來往內地通行證，台灣人士則使用台胞證登記，在「鄂匯辦」移動端申領湖北健康碼。申領流程方面，港澳台人員可用手機搜索下載「鄂匯辦」App，點擊進入「湖北健康碼外籍、港澳台人員申領頁面」，如實填寫相關資訊，提交後即可完成申領，一般在24小時內，點擊「我的健康碼」即可亮碼使用。

核驗通行方面，按照「綠碼通行」原則，卡口核驗人員使用「鄂匯辦」App軟體掃碼核驗功能，識別持碼人的健康資訊，並對體溫異常資訊及時記錄上報。通告稱，境外人員可憑國家防疫健康資訊碼，作為進入湖北省健康憑證，同時，境外人員應積極申領湖北健康碼，並服從卡口管理。

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