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精子質量GG！新研究：服用「瑞德西韋」後　恐需時間恢復生精功能

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▲▼睪丸,生殖器,蛋蛋,鳥蛋,下體,褲檔。（圖／翻攝自pixabay）

▲研究暗示患者在接受治療後，可能需要一段時間來恢復生精功能，確保生殖安全。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎目前仍無特效藥，外界對瑞德西韋（remdesivir）寄予厚望，不過來自深圳婦幼保健院生殖醫學中心的一項初步研究顯示，瑞德西韋可能對小鼠形成生殖毒性，造成總精子數和活動精子率顯著下降，異常精子率增加。

據《澎湃新聞》報導，深圳婦幼保健院生殖醫學中心主任李雪梅等21日在預印本網站biorxiv上傳了一篇尚未經同行評議的論文，題為《GS-5734對雄性小鼠生殖毒性的一項初步研究》。GS-5734即尚未正式獲批上市的瑞德西韋研發代號。

▲▼ 瑞德西韋 。（圖／記者崔至雲攝）

▲瑞德西韋一度被認為是最有潛力的抗新冠藥物之一 。（圖／記者崔至雲攝）

瑞德西韋在大陸進行的一項臨床試驗結果24日遭WHO意外提前披露，並無出現明顯改善效果。實驗方案設計，實驗組患者入組第1天給予瑞德西韋200毫克負荷劑量，之後每天靜脈注射100毫克，持續治療9天。

該論文作者團隊認為，瑞德西韋是一種核苷酸類似物前藥，能夠競爭地結合並抑制依賴RNA的RNA合成酶（RdRp）。不過，核苷酸類似物可能對配子產生、胚胎發育和性腺功能具有潛在毒性，例如嘌呤類化合物就與荷爾蒙分泌、勃起、精子運動和獲能相關。

因此，他們參考現有文獻進行生殖毒性試驗。研究人員將28隻成年雄性C57小鼠隨機分為4組（每組7隻），以1組為對照組，1、2、3、4組分別每日每隻腹腔注射0、10、50、150μg的GS-5734，持續10天。小鼠體重在22克上下，以體重換算，50ug的中劑量組比較接近人類用量。

最後一次注射後第7天，對小鼠用二氧化碳吸入的方式處死，取左附睾尾切片獲得精子樣本。製備成精子懸液後，研究人員進行染色後，以400倍放大檢測每隻小鼠的200多個精子，觀察精子形態和精子活力。

▲▼ 瑞德西韋小鼠實驗中有生殖毒性，嚴重影響精子質量 。（圖／澎湃新聞）

▲ A對照組的正常精子BH為藥物組出現的異常精子，包括無頭、小頭、頭部畸形等 。（圖／澎湃新聞）

作者團隊得出結論，高劑量GS-5734可引起小鼠睾丸毒性，導致精子參數下降，進一步研究GS-5734的生殖毒性是必要的。在比較接近人類常規使用濃度的中劑量實驗組中，小鼠也出現了睾丸生精功能輕微改變、精子活力顯著下降，異常精子率提高，這暗示患者在接受治療後可能需要一段時間來恢復生精功能，確保生殖安全。

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