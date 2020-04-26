影／趕抵馬偕了解林森錢櫃傷亡狀況　柯文哲快閃比照巡房5分鐘內走人

▲台北市長柯文哲抵達現場 。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

台北市中山區林森北路錢櫃今（26日）上午10時57分發生火警，截至目前有46人送醫，1女送醫不治、7命危、7意識不清。台北市長柯文哲下午也趕回台北到現場坐鎮指揮，結束和副市長黃珊珊前往馬偕醫院探視傷患，不過全程停留不到5分鐘，隨即快閃，被問任何問題兩人一個字都不提。

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林森錢櫃發生嚴重火警造成5人身亡，台北市消防大隊第三大隊長王證雄表示，錢櫃5項消防設備全關，這是嚴重的人為疏失。媒體追問是否究責？柯文哲一個字都不說，隨即上車離去。

台北市中山區林森北路錢櫃26日上午近11點發生火警，警消獲報後立刻前往搶救，共出動消防車33輛、救護車10輛、人員105人，陸續疏散200多位民眾，並將受困者救出，撲滅起火層火勢，目前已將52人送醫，其中4人被救出時已無生命跡象、7人意識不清，另外，還有5人送醫搶救無效身亡。詳細事件發生原因及經過，仍有待火調人員進一步調查釐清。

▲▼柯文哲快閃馬偕了解林森錢櫃傷亡狀況。（圖／記者許展溢攝）



馬偕表示，截至下午2點50分，林森錢櫃火災收治21位傷患，14男7女，2位OHCA急救無效宣告死亡，1位返家，18位留院觀察。