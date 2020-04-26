林森錢櫃大火！急診醫籲應「關門開窗等救援」：當下包廂最安全

▲林森北路錢櫃發生火災，一時間煙霧濃厚，獲救民眾都相當驚恐。（圖／記者黃彥傑攝）

記者簡仲豪／台北報導

台北市中山區林森北路錢櫃今(26)日上午10時57分發生火警！當下現場冒出濃濃黑煙，不少受困民眾開窗懸掛求救，並不斷揮舞外衣向消防人員標示所在地，畫面相當駭人。傷者目前已知分送台大、馬偕、新光等醫院，對此北市聯醫和平婦幼院區急診醫學科主任簡立建表示，如遇這樣的火災，煙霧非常濃厚，要立即關門，不要急著往外跑，因為能見度低的情況下，嘗試跑出去非常危險。

簡立建指出，現在集中聚集人群的活動場所的建築物本身都是防火材質，例如防火門、灑水器等消防設施，相對安全，所以當下火焰的威脅並不高，但煙霧對人體本身的為害更為嚴重，且研究顯示，大量的濃煙使能見度降低，若是開門亂跑，不但會吸入大量的有害物質，還會迷失方向，使救援人員增加搜救難度。

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▲火警發生時，不少民眾開窗等待救援，場面相當駭人。（圖／記者黃彥傑攝）

簡立建表示，吸入大量又燙又毒的煙，幾秒鐘內就會中毒，因火災中的濃煙會產生化學性的傷害，煙霧中所含的強酸強鹼對肺泡影響巨大，吸入過多會造成缺氧，立即陷入昏迷。

簡立建也提醒民眾，若是在這樣密閉式的空間裡遇到火災，最好的方法就是立刻將門關上，利用衣服或毛巾沾濕，遮住口鼻，並維持低姿勢等待救援，千萬不要隨意開門亂竄，否則會增加危險程度。