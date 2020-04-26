錢櫃大火消防設備全關　網怒轟「僥倖心態」嘆：不根除，出事永遠是日常

▲林森錢櫃火警，民眾探出窗戶求救。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張嘉晏／綜合報導

台北市林森錢櫃26日發生嚴重火警，目前造成5人身亡，天人永隔。現場的消防大隊第三大隊長王證雄表示，大樓疑似因為施工的關係，將排煙、灑水、警報廣播等系統關閉，是「嚴重的人為疏失」。對此PTT鄉民忍不住怒吼，經過這麼多次血淋淋的教訓，台灣的消防安檢仍然存在著一堆問題，究竟什麼時候才能夠徹底解決？

網友在PTT發文，表示大多店家和民眾都抱持僥倖心態，一些商辦、百貨公司內的消防門平時都上鎖，就算有設置消防通道，結果一樣被堆滿私人物品。

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▲錢櫃大火，已帶走5條寶貴生命。（圖／記者李毓康攝）

原PO感嘆，「農地工廠最大笑話，違章工廠就地合法後，消防安檢業務讓消防單位喊吃不消，本來就沒多餘的人力還加重負擔，農地工廠變消防員殺手，別人小孩死不完。」再加上台灣路上隨處都可見違停，有的人遭到開罰還不服，認為「大家都這樣我為什麼不行」，心態實在很危險，「有沒有消防問題解決不了的八卦？」

貼文一出，網友紛紛附和表示「還有違法套房問題」、「現職消防員表示說到心坎裡 ，除了無奈還是無奈」、「看看桃園，看看台北，答案是永遠無法」、「民代不關說才有可能」、「結構出了問題，根本無法根除，這種出事永遠是日常」。

此外，王證雄指出，錢櫃7、8、9樓仍在營業，雖然電梯動工有向市政府申請，但並未向建管處、消防局等申報施工安全計畫，5樓電梯施工的隔間更形成一個密閉空間，導致火煙從電梯井、附屬管道間擴散釀災。

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