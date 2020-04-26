林森錢櫃大火後...指揮中心將管制KTV？　陳時中：這是兩件不一樣的事

▲林森錢櫃火警，民眾被救出 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者賴文萱／台北報導

台北市中山區林森北路錢櫃26日上午10時57分發生火警，至少7人被救出時已無生命跡象、7人（40歲男、20歲女、30歲女、40歲男、18歲女、30歲女、31歲女）意識不清，另外，還有1名女子送醫搶救無效身亡。有媒體詢問，因為酒店舞廳關閉，不少客人轉移到KTV去，是否接下來會針對KTV也做管制，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也做出回應。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

今天國內0確診，不過，台北上午發生KTV發生嚴重火災，有媒體提到，之前指揮中心有針對酒店、舞廳做管制，導致有些客人轉移到KTV去，接下來是否會針對KTV做管制嗎？安檢的部分是否有掌握？

「目前防疫情況，一時之間要做強力緊縮是不會啦」，指揮官陳時中表示，不會因為他是KTV就叫他關，但如果不能謹守社交距離、戴口罩且屢次再犯的店家，就會叫他關，強調這是兩件不一樣的事，跟今天KTV大火沒有關係。

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

副指揮官陳宗彥則表示，中央跟地方這幾年都非常重視安檢，沒有一個地方首長願意看到這樣一個公共安全的部分，落實安檢大家都確實在做，但是業者在檢查完後，平時也一定要務必遵守，因為公共安全是不能開玩笑的事情。他強調，人潮聚集的場地設施，業者要在平時就做好，而不是檢查時才呈現；第二，他們平時也會有防火管理或相關公共安全管理人員，這個平常時就要去做準備，遇到這些災害時的管理就要去落實。

陳宗彥也說，KTV這段時間相對平時的營業狀況人潮有減少，是不是有因為酒店跟舞廳關閉的關係，人潮有轉移到KTV，他覺得是兩件事情。不過，他強調，當然年輕人會去KTV，還是要呼籲業者要做好管理跟人流的部分，也呼籲年輕朋友在這段時間減少外出。



▲▼台北市林森錢櫃ktv大火 。（圖／記者李毓康攝）



