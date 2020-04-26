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又見0確診！國內累積14天無本土個案　陳時中：磐石艦群聚最緊張時刻已過

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▲▼0426指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮官陳時中表示，磐石艦最緊張的時間已經過去，初步來說是放心了。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者賴文萱／台北報導

再見0確診！國內新冠肺炎（COVlD-19）疫情今（26）日無新增病例，先前海軍磐石艦爆發群聚感染也已過了8、9天，中央流行疫情指揮官陳時中表示，最緊張的時間已經過去，初步來說是放心了。

指揮中心表示，今日0確診，國內確診個案維持429例，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊；確診個案中6人死亡，281人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

請繼續往下閱讀...

針對磐石艦爆發群聚感染狀況，陳時中表示，從17日召回、18日進入到檢疫所到現在，算起來有8、9天了，第一波最緊張的時候已經過去，這幾天也沒有看到社區有確診案例，初步來說是放心了，等到14天就比較能鬆一口氣，到時候還有自主管理7-14天，才是完完全全放心。

▲▼0426無確診案例。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲4月26日國內又見無新增確診案例。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

陳時中也幫國防部緩頰表示，敦睦艦隊算是獨立事件，確實對先前國內維持0確診的社會氛圍來說，有一些掃興，但他們不是故意這樣，目前國內本土病例已維持14天0確診，稍微長一點大家再來高興，不過持續注意是必要的。

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