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月嫂「拒戴口罩」家中狂咳！　雇主夫妻、嬰兒全中新冠肺炎：她病毒量高3倍

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▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。月嫂正在幫孩子按摩。（圖／CFP）

▲月嫂示意圖，非本文當事者。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

武漢市楊小姐的嬰兒1月13日出生，月嫂1月22日開始到家裡服務，月嫂出現不斷咳嗽症狀，楊小姐要求暫停合約卻被拒絕。之後月嫂、雇主一家三口都確診新冠肺炎。但月嫂中心認為不確定誰是傳染源，拒絕賠償。

跟據楚天都市報報導，楊小姐24日指出，去年9月25日與月嫂中心「津菩提果科技有限公司」簽訂合約，服務26天費用1萬元人民幣（約4.3萬元新台幣）。在楊小姐1月13日生產後，由曾小姐開始進行母嬰護理服務。

曾小姐1月19日出門和家人吃年夜飯後，20日開始出現咳嗽、喉嚨癢症狀，隔天就因身體不舒服收工回家。由於當時新冠肺炎疫情正在加重，楊小姐隨即要求月嫂中心終止合約，但月嫂中心卻拒絕，更保證月嫂是健康的，但不保證沒有病毒。

▲武漢楊小姐指控，一家三口被月嫂傳染新冠肺炎。（圖／翻攝自人民網，下同）

▲武漢楊小姐指控，一家三口被月嫂傳染新冠肺炎。（圖／翻攝自人民網，下同）

楊小姐擔心違約，只好換了另一位李小姐。但李小姐沒戴口罩轉搭多班公車，在22日晚上到達後，多次出現咳嗽、吐痰症狀，還向楊小姐聲稱「打掃沙發衛生吸到灰塵導致」。

到了1月26日楊小姐咳嗽頻繁，第二天去醫院拍CT，發現已經被感染，回家後和老公自行隔離，要求月嫂戴口罩，用洗手液洗手後再照顧寶寶，但月嫂卻沒有遵守，有時候連口罩都不戴。

直到1月29日楊小姐夫妻與月嫂的化驗報告出來，顯示三人都是陽性，月嫂的病毒濃度更是夫妻的2-3倍，這才正式終止合約；寶寶1月29日開始出現吐奶、咳嗽、發熱等症狀，31日更是臉紅、發燒、兩眼含淚，當晚被確診為新冠肺炎感染。

▲武漢楊小姐指控，一家三口被月嫂傳染新冠肺炎。（圖／翻攝自人民網，下同）

楊小姐認為，病毒濃度越高，傳染性越強，月嫂可能因為在路上多次轉車，部小心感染了病毒，傳染給她一家人，要求月嫂中心道歉、全額退款和賠償。月嫂中心回覆，無法認定誰傳染給誰，公司因此不能完全滿足雇主訴求。

天津菩提果科技有限公司負責人朱女士介紹，第一個月嫂身體不適，當時出現疫情，公司顧問說，如果不需要，可以退單，不承擔違約責任，但楊女士還是想再找一個月嫂，顧問就推薦了第二個月嫂李女士。

▲武漢楊小姐指控，一家三口被月嫂傳染新冠肺炎。（圖／翻攝自人民網，下同）

月嫂告知，到達雇主家當天，楊小姐就有發燒症狀，以為是乳腺炎、堵奶，還幫忙解決了催奶問題。過了幾天，月嫂和雇主夫婦倆同時檢查出陽性，雖然月嫂病毒濃度高，但並不能因此確定就是月嫂傳染給雇主的，月嫂畢竟已經50多歲，熬夜護理嬰兒，免疫力不如年輕人。

朱女士說，現在公司全額退款給雇主，相當於兩個月嫂前後白做了半個月，很冤枉。雇主覺得月嫂服務不到位、工作人員態度不好，但公司也做了工作，同意電話或微信道歉。

▲武漢楊小姐指控，一家三口被月嫂傳染新冠肺炎。（圖／翻攝自人民網，下同）

此外，雇主要求賠償18個月、每月1500元人民幣的奶粉錢，公司認為不能認定誰傳染誰的病毒，出於對孩子的同情，考慮到孩子長大後會添加輔食，按照國內奶粉價格核算，同意補償6000元人民幣的奶粉。因雙方沒有達成一致，建議雇主走法律程序。

武漢市第四醫院檢驗科技師陳劉俊表示，月嫂病毒濃度高，只能證明月嫂更容易被感染，病毒更適合在她體內生存和繁殖，推測出具有感染性，可能是月嫂傳染雇主，但也不排除是雇主傳給月嫂。誰傳染誰，需要更多的大資料和感染的時間順序的檢測結果來佐證支撐。

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