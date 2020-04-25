無照男「時速破百撞死人」　酒測0.85竟辯：事後到摩鐵喝「壓驚酒」



▲詹男駕駛黑色賓士撞死人，卻在案發後到摩鐵喝完「壓驚酒」才到警局自首。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名29歲詹姓男子無照超速還肇事逃逸，造成騎士傷重不治，詹男卻在事發後前往汽車旅館喝了6瓶啤酒才到警局自首。法官認，詹男雖坦承無照肇逃卻對過程有所保留，明知肇事逃逸觸犯刑責，卻仍一意孤行，又有多次酒駕前科，顯見其素行不良。法官依無照駕車過失致人於死罪，判處詹男有期徒刑2年；又犯肇事致人死傷逃逸罪，累犯，處有期徒刑1年8月。應執行有期徒刑3年2月。

▲林姓騎士被撞飛出95公尺外，頭胸腹部鈍力損傷，傷重不治死亡。

詹姓男子2017年12月間凌晨駕駛車輛超速行駛於竹北自強南路時，撞上機車林姓騎士，造成林男噴出95公尺外，頭胸腹部鈍力損傷，傷重不治死亡。而詹男卻在肇事後逃逸，經警方調取現場監視器畫面後，才依車號通知他到案說明。

據調查，詹男有多次酒駕前科，案發後經酒測濃度為0.85mg/l，不過，詹男卻辯稱，自己並無酒駕，是事發後請朋友開車將他載往汽車旅館，他獨自1人喝了6瓶啤酒，無人作陪，喝完酒後感覺慚愧、內咎，才請家人把他送到警局自首。

▲林姓騎士血液中雖被驗出酒精濃度，但法官依據鑑定報告認為，騎士是直行時糟從後方高速撞上，與其酒駕並無關聯。

目擊證人表示，當時在速食店門口，曾看到一台車輛高速行駛，感覺好像在跟另外一台車競速，過沒幾秒鐘就聽到碰撞聲。不過詹男否認與人競速，辯稱自己當時是從家裡出發，欲前往附近的速食店吃東西，在綠燈直行時發生車禍，車速約60至70公里。

雖詹男表示，自己的車速只有6、70公里，不過鑑識報告中卻記載，根據詹男所駕駛車輛的前擋風玻璃裂痕、煞車痕跡及死者遭拋落地點可推估「小客車撞擊瞬間之車速約為時速131.54至148.4 公里」，另路面上還遺留有機車被撞及後遭斷續之刮地痕，「顯然機車有被追撞加速行駛之現象」。

另，檢警也於死者血液中發現酒精反應，但法官根據鑑識報告發現，當時王姓騎士為直行車輛，遭詹男從後方直接高速撞上，其酒精反應與遭撞擊兩者間並無直接關係。

除此之外，法官也根據手機基地台也發現，詹男在事發前後位置不斷移動，且距離皆離詹男家中甚遠，與他所辯稱「剛才家裡出來」並不相符，法官認，詹男刻意隱瞞行蹤、且就案發時車速也顯與客觀鑑定結果不符，認為詹男的說詞實在難已採信。

▲根據鑑定報告，推估詹男當時的車速約在時速131.54至148.4 公里之間。

詹男對於自己無照肇事致人死傷坦承不諱，法官審酌，詹男因無照超高速行駛使人死亡，又肇事後逃逸，足以顯見其漠視法律情節嚴重，雖詹男已與死者家屬達成和解，並賠損失，但詹男在一夕之間使被害人家庭破碎、其妻子需單獨撫養3 名幼子成長，其行為仍不宜輕縱。

而詹男雖無犯罪動機，但卻肇事逃逸，明知故犯，雖坦承無照肇事致死，卻對過程有諸多保留，且詹男更有多次酒駕前科經法院論罪科刑，足見素行不良，法官依無照駕車過失致人於死罪，判處詹男有期徒刑2年；又犯肇事致人死傷逃逸罪，累犯，處有期徒刑1年8月。應執行有期徒刑3年2月。

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