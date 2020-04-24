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嘉義男疑尬車失控撞汽機車　裝沒事還喇塞秒跳上朋友車快閃...眾人傻眼

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▲嘉義市友愛路嚴重車禍。（圖／讀者提供）

▲嘉義市友愛路嚴重車禍，肇事車輛白色車頭全毀。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市友愛路24日上午8時許發生一車禍，肇事駕駛為年約20出頭歲年輕駕駛，開著國產白色轎車，衝撞沿路汽機車，下車後還與友人嘻笑喇塞隨即跳上友人車輛並加速逃逸。目擊民眾表示，男子與接走他的兩台車子似乎在對尬，卻撞上路邊車輛，但對於男子沒有待在現場處理善後，警方約談車主到案說明，進一步釐清駕駛是否酒駕、毒駕或高速競駛。

▲嘉義市友愛路嚴重車禍。（圖／讀者提供）

▲連氣囊都爆開。（圖／讀者提供）

嘉義市友愛路24日早上該車禍發生後，肇事駕駛隨即在眾人眼前搭上朋友車輛離開現場，留下無辜受害被撞的汽車駕駛。受害民眾表示，自己只是路邊吃早餐，車子就無故被撞上感到無奈。對於肇事男子揚長而去更覺得驚訝，原本要上班也只好趕緊請假先將事情處理好。

▲嘉義市友愛路嚴重車禍。（圖／讀者提供）

▲嘉義市友愛路車禍，一旁汽機車受波及。（圖／讀者提供）

現場因為撞擊力道之大，肇事車輛不僅氣囊爆開，車頭也幾乎半毀，至於被波及的汽機車零件掉落滿地。現場民眾對於男子肇事後逃離都覺得不可置信。

警方隨後調閱車籍資料通知車主到場，車主聯繫肇事男子，男子到案後並無酒精反應，只表示因為自己急著要接小孩子，所以就急忙搭上友人車輛離開，對於事故所造成的財物損失，願意照價賠償，至於其他細節就不願多說。

▲嘉義市友愛路嚴重車禍。（圖／讀者提供）

▲嘉義市友愛路嚴重車禍。（圖／讀者提供）

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