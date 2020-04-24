累加無上限！友人借車酒駕被抓　他名下5車強制險全加3千6

▲汽車有酒駕紀錄強制險加徵保費累加無上限 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣有車主去年因車輛借供友人使用，友人酒後駕車遭警察取締，車輛因而有酒駕紀錄，今年要再續保強制險時，保險公司告知汽車強制險保費需增加3600元，且不止有酒駕紀錄的那輛車，車主名下5輛汽車，都要同時增加保費，總共增加1萬8000元保費，他才發現大事不妙，雖氣得急跳腳，也只能 依規定繳納增加保費。

屏東監理站表示，依金融監督管理委員會規定，凡有酒駕紀錄的車輛，隔年強制汽車責任險的保費將加費3600元，且強制險加費的次數跟金額都是無上限!

以酒駕1次增加3600元為例，酒駕2次就增加7200元，依此類推，如果酒駕違規，在強制險保費上就要有荷包大失血的心理準備。

有車主可能想換間保險公司投保就可以，其實酒駕違規紀錄都會留存在各家保險公司投保系統，車主想躲都躲不掉。不想荷包大失血，最好的方法就是酒後不開車，還有車輛出借時要慎重考慮。

站長洪美芳強調，強制險「酒駕加費」這項政策，目的就是要遏止酒駕行為。呼籲駕駛人酒後切勿開車，以避免額外增加保費支出，更重要的是可確保本身及他人安全。

屏東監理站統計汽車與機車違反強制險罰單，2018年度舉發8392件；2019年度舉發9417件，今(2020)年1到3月又較108年同時期增加574件，呈現逐年上升態勢。

強制險罰鍰因汽、機車種類不同，開罰1500元到1萬5000元，如當事人是因交通事故肇事而遭開單，罰鍰還會提高到6000元至3萬元。提醒車主注意愛車保險到期時間，提前投保強制險，別等保險公司寄通知單再續保，萬一因工作或搬家關係沒收到通知，可能就虧大了。