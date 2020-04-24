他帶妻兒「酒駕毒駕」墜河全死！1歲雙胞胎還在家...法官判一起喝酒者有罪

▲男子酒駕載著妻兒回家，途中三人墜河而死。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者康心禹／綜合報導

江蘇連雲港市一名李姓男子帶著妻兒與一群人吃飯，吃到一半妻子想回家，在開車送妻兒回家時車子衝進河中，他和妻兒三人皆死亡。經檢測後，李某涉嫌酒駕和毒駕，他的親人將當天與李某一起吃飯的其他人全部告上法庭。經法院調解後，其中6人各賠償了1.5萬元（約新台幣6.3萬元）。

據《澎湃新聞》報導，李某在2019年1月17日晚上帶著妻子和兒子外出與朋友吃飯，李某作為飯局的召集者，自帶了散裝白酒，當時一起吃飯的連李某一家三口在內共10人。

吃飯吃到一半妻子想回家，當時李某已經喝了150c.c白酒，酒後竟駕駛一輛小轎車送妻兒回家，在行使途中發生車禍，車輛前部與橋側護欄發生碰撞後衝入河中，李某和妻子當場死亡，兒子在受傷後搶救仍無效身亡。

事發後經交警部門認定，李某承擔事故全部責任，妻子和兒子全無責任。經檢測，李某血液中乙醇含量220mg/100ml，還有氯胺酮（俗稱K他命）成分，涉嫌酒駕和毒駕。

李某一家三口死亡後，家中還有一對才剛滿一歲的雙胞胎女兒，父母身體健康狀況較差，沒有經濟來源。事後，李某家人將當晚與李某一起喝酒的其餘7人全部告上法庭，其中1人因提前離場，起訴書沒有送達，家人對該被告撤訴。

東海法院審理後認為，李某的妻子未勸阻先生酒駕和毒駕的行為，還主動提出要丈夫開車送她回家，因此也重大過錯。考慮到李某家中父母老弱，還留下一對雙胞胎女兒生活艱難，承辦法官決定多做調解工作，妥善處理該案。

辦案人員做了大量調解溝通工作，終於在本月14日開庭之前達成協議。最後法官裁定，6名被告每人賠償原告1.5萬元（約新台幣6.3萬元），賠償金分配給李某的父母及岳父母，賠償事宜塵埃落定，各方對調解結果都表示滿意。

法官認為，李某喝酒後駕車離開，同飲者理應有勸阻的義務，但由於他的妻子當時同在席中，妻子的勸阻義務明顯要大於其他人，加上李某身為飯局召集人本身應負高度安全謹慎義務，酒駕、毒駕的行為沒有顧及自身及妻兒的安危，最終造成悲劇的發生，因此同飲者的責任相對較小，考慮人情道義及對孤老幼兒的同情，此案件最終調解成功。



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