吃燒酒雞遭攔檢！男提釋憲「酒駕不代表公共危險」　大法官打臉：合法不違憲

▲姚姓男子先前吃完燒酒雞騎機車上路遭攔檢，酒測值超標，被依公共危險罪送辦。（示意圖，與本案無關／記者孫于珊翻攝）

記者徐愷昕／台北報導

姚姓男子先前吃完燒酒雞騎車上路遭攔查，因酒測值0.34毫克，當場被依公共危險罪送辦，法院判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。姚男不符提出釋憲，他認為酒駕不等同於公共危險，且不能安全駕駛罪是屬抽象危險犯，怎能用酒精濃度去判定犯罪事實。大法官認為，姚男未具體提出條文哪部分牴觸憲法，審結決議不受理。

姚男2015年11月11日晚上在朋友家吃完燒酒雞後，騎機車行經台中市北區中清路一段與德化街交岔路口時，遭警攔檢稽查，測出酒測值0.34毫克，當場被依公共危險罪送辦。

法庭上姚男辯稱，「酒駕不代表公共危險，我行車時沒有車身搖擺蛇行」，又他覺得「不能安全駕駛罪」是屬抽象危險犯罪，不應以酒精濃度標準值來作為判斷標準，對此質疑刑事訴訟法和世界人權宣言相違背，他再表示，「我雖吃了摻有米酒的燒酒雞，但也不知道會喝到酒精濃度多少」。

姚男再稱，人民初犯酒駕，通常僅判處警告性的易科罰金，他現在是假釋中的更生人，法院判決將可能影響他假釋被撤銷，認為該責罰實在太大，有違比例原則。

台中地院審理時，法官認為相關法規立法目的是要嚇阻犯罪，無論姚男是否食用含有米酒成分的燒酒雞或直接飲用米酒，又或者當下他車身是否搖擺蛇行，既然吐氣中酒精濃度既已超過標準值，就足以影響駕駛行為，依法判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

根據《聯合報》報導，姚男後來為此聲請釋憲，但大法官認為他未具體說明條文哪裡牴觸憲法，且法院判決及見解也不宜聲請釋憲，最終決議不受理。但當中也有大法官認為，刑事處罰是最後不得已的手段，如果可以使用行政罰處理，其實可以優先。

至於姚男指出酒精濃度不應作為危險駕駛判定標準的部分，大法官表示，大家酒量都不一樣，確實沒有科學可以證明國人體質所對應的不能安全駕駛一般標準，只能說法規訂定目的主要還是會對減少酒駕有預防作用。

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