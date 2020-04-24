黃偉哲力推「台南好麵」外國人都ㄜ樂！　日本青森縣知事親筆信：「多謝」

▲台南市長黃偉哲抗疫期間力推「台南好麵」系列，廣受各界好評，日本青森縣知事收到黃偉哲來自遠方的「好禮」，品嚐後親筆寫信道謝，直誇台南麵好吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲抗疫期間力推「台南好麵」系列，廣受全台民眾好評，市府在防疫期間為了維繫與海外姐妹市、友誼市的交流，黃偉哲特別精心挑選了幾款台南特色麵食，郵寄給這些海外姐妹市、友誼市市長品嚐，希望大家吃了之後能元氣滿滿，一起為防疫打拼，日本青森縣知事親筆寫信道謝，直誇台南麵好吃。

台南市政府新聞處表示，台南市長黃偉哲指示郵寄海外姊妹市的台南好麵，於4月中旬寄出，2017年12月與台南市締結友好交流協定的「蘋果之鄉」青森縣知事三村申吾，特別親筆寫信來致謝，信中大力稱讚「台南麵條軟Q、口感溫潤十分美味」外，並隨信附上台南芒果麵的調理過程照片，從照片中可看出搭配日本拉麵的常見食材，如糖心蛋、海苔等一同享用。

三村知事於信中，對黃偉哲市長特地捎來祝福與台南特產表示感謝外，也表示現今國際間人際來往雖然困難，但誠盼能與台南市齊力發展新的交流，讓雙方累積至今的深厚友誼更蓬勃發展，並請黃偉哲市長繼續給予支持協助，並期待下次再見。

青森縣位於日本東北地區，以農特產蘋果及文化資產「睡魔祭」聞名，台南市與青森縣自2011年推動交流至今，每年互相於兩市當地百貨銷售青森蘋果與台南芒果，兩縣市更於2017年12月連同青森縣轄下弘前市，締結三方友好交流備忘錄，三村申吾知事於2019去年7月率團蒞府拜會黃偉哲市長，兩首長更很有默契的分別穿著芒果衣及蘋果裝相見歡，一度成為佳話。

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