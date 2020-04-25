台鐵車長「發燒、肺浸潤」住院中！二採結果下午出爐

▲指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵高雄運務段車長16日與確診磐石艦隊官兵同時上屏東某健身房，一採陰性後，昨日傳出有發燒、肺浸潤症狀，已進行二採並留院觀察。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，台鐵車長二採檢驗報告今天下午出爐，明天才能報告情況。

交通部台鐵局表示，高雄運務段車長於4月16日曾和敦睦艦隊確診者同在一健身房運動，4月20日被通知做篩檢，4月22日檢測陰性，昨(4/24)日至醫院做第二次篩檢，尚待檢驗結果。台鐵產業工會表示，該員因發燒38度且肺部有些許浸潤現象，目前被留置醫院。

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台鐵產工表示，目前已知該名台鐵車長4/17例假，4/19便乘709次莒光號至台東，4/20值乘貨物列車至潮州，4/21即停班請其居家自主管理，期間接觸2名車長，2名軍方押運人員，於加祿站調車時進入行車室休息。

台鐵產工秘書長魏豫綾表示，該員執勤貨物列車長當日，列車第一節車廂為司機員，中間車廂擺放貨物，他與2名軍方隨車人員一同待在最後一節車廂，且該員在加祿站調車時曾下車，行經月台時有遇到另外2名車長，期間也有與同事聊天，不過依規定都需要配戴口罩，目前無法確認該員是否遵照規定。