雙十國慶領唱國歌　蔡英文致敬甘惠忠神父：正港ㄟ台灣人





▲總統蔡英文向甘惠忠神父致敬。（圖／總統府提供，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

一生奉獻給台灣遲緩兒的學甲伯利恆基金會執行長甘惠忠神父，16日辭世，享壽84歲。總統蔡英文25日特地飛往台南親頒褒揚令，感性大讚甘惠忠神父是「正港的台灣人」。

為表彰甘惠忠神父對造福台灣無數民眾及弱勢兒童的卓越貢獻，蔡英文25日親自頒發褒揚令，由台南教區主教林吉男代表接受。蔡英文致詞時表示，要用最敬重和感謝的心情，來紀念對台灣有深遠影響，也造福台灣無數民眾以及弱勢兒童的甘惠忠神父。

蔡英文說，甘神父非常年輕的時候就來到台灣，把一生中最精華的歲月，都奉獻給台灣。為了深入服務台灣的民眾，甘神父除了國語，還會講台語、客語，甚至於泰雅族語。因為看到許多遲緩兒童以及家長的辛苦，他創立全台第一家早療照護機構，為台灣的早期療育，打下關鍵的基礎。

蔡英文提到，在台灣醫療和教育資源最匱乏的年代，甘神父曾經先後建立德蘭、樂仁啟智中心，伯利恆社福基金會也推動融合教育，希望給這些「慢飛天使」有同樣學習跟自立的機會。

蔡英文指出，甘神父不但是台灣特殊教育之父，也是推動早期療育最重要的先驅。他最大的心願是興建「伯利恆早療暨融合教育中心」，因為他的奉獻和精神，凝聚了眾人的力量，讓這個心願能夠在前年實現，也將造福更多需要幫助的孩子。

蔡英文提到，甘神父曾經說，他最大的希望，是讓他們能夠抬起頭來，看看這美麗的世界。今天她要告訴甘神父，「你的努力，點亮了無數遲緩兒童的生命」，她要代表所有台灣人民，致上最高的感謝和敬意。

蔡英文說，很多長期在台灣服務的外籍神職人員，都把台灣當成自己的故鄉。我們在2016年修改了國籍法，甘神父也是第一位取得台灣身分證的外籍人士。

蔡英文回憶，3年前的雙十國慶，甘神父即使腳踝受傷，還是堅持要站在台上領唱國歌。他神采飛揚，又充滿熱情的領唱，她到現在印象都還非常深刻，「甘神父，真的就是我們正港的台灣人」。