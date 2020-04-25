林榮基銅鑼灣書店開幕　警力戒護！蔡英文送花：願公平公義如江河滔滔

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

香港銅鑼灣書店今（25日）上午正式在台灣生根，店主林榮基透過募資，選擇在台北市中山區重新開業，小小約10坪的店內擺放了上萬本書籍。《ETtoday新聞雲》記者走訪銅鑼灣書店，今早現場出動多名警力戒護，門口看到總統蔡英文送上誌慶花籃，「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」

▲林榮基銅鑼灣書店開幕，蔡英文送花誌慶，「願公平公義如江河滔滔」。（圖／記者邱中岳攝）

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愛書成癡的林榮基1994年在香港銅鑼灣開立書店，因其獨特的選書品味深受讀者青睞，但在2015年卻遭政府指控違法經營而被迫停業，期間還經歷了長達8個月的「被失蹤」事件，林榮基因此有了轉往他處另起爐灶的想法。2019年，林榮基透過募資平台，發起「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由靈魂而開」計畫，迅速募資達標，並前往台北市中山捷運站旁商業大樓開店。

▲銅鑼灣書店店主林榮基。（圖／記者李毓康攝）

雖然轉往台灣萌芽，但林榮基因其鮮明的政治立場而引起關注，不但書店名稱「銅鑼灣」遭人註冊、發律師函警告外，甚至日前外出買早餐時還遭人潑紅漆恐嚇，但他仍無所畏懼，「我只是想自由的賣書，賣自由思想的書。」

今上午林榮基的銅鑼灣書店正式開幕，10坪大的空間裡堆了上萬本書籍，這裡不只是銅鑼灣書店，也是店主林榮基的家，室內空間的一隅擺放了閱讀用的大辦公桌，桌子後方就是床。早已習慣以書店為家的林榮基說，一旁的陽台是他放鬆的小空間，「唯一的缺點是朝北，會吹西北風，所以如果書店倒掉要怪房子的朝向，不能怪我。」

《ETtoday新聞雲》記者今早走訪銅鑼灣書店，門口一大早就擺滿了誌慶花籃祝賀開幕，其中竟還有總統蔡英文送來的花籃，誌慶卡的致詞還引用《聖經》阿摩司書「惟願公平如大水滾滾」，寫著，「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」

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►影／林榮基睡書店承認「無家可歸」 髮上紅漆仍在⋯憂心「下一次台灣人會不會受傷？」

▼立法院長游錫堃前往銅鑼灣書店祝賀。（圖／記者邱中岳攝）

▼林榮基的辦公桌後方就是床鋪。（圖／記者李毓康攝）