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蔡英文頒贈褒揚令　表彰已故甘惠忠神父對造福台灣弱勢兒童卓越貢獻

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▲蔡英文總統25日上午前往台南親頒褒揚令，表彰已故甘惠忠神父對造福台灣無數民眾及弱勢兒童的卓越貢獻。（圖／總統府提供，下同）

▲蔡英文總統25日上午前往台南親頒褒揚令，表彰已故甘惠忠神父對造福台灣無數民眾及弱勢兒童的卓越貢獻。（圖／總統府提供，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文總統25日上午前往台南親頒褒揚令，表彰已故甘惠忠神父對造福台灣無數民眾及弱勢兒童的卓越貢獻，蔡英文總統首先觀看甘神父生平事略影片，隨後頒發褒揚令，由台南教區主教林吉男代表接受。

蔡英文總統表示，今天我們一起用最敬重和感謝的心情，來紀念對台灣有深遠影響，也造福台灣無數民眾以及弱勢兒童的甘惠忠神父。蔡英文總統說，甘神父非常年輕的時候就來到台灣，把一生中最精華的歲月，都奉獻給台灣。為了深入服務台灣的民眾，甘神父除了國語，還會講台語、客語，甚至於泰雅族語。因為看到許多遲緩兒童以及家長的辛苦，他創立全台第一家早療照護機構，為台灣的早期療育，打下關鍵的基礎。

▲蔡英文總統25日上午前往台南親頒褒揚令，表彰已故甘惠忠神父對造福台灣無數民眾及弱勢兒童的卓越貢獻。（圖／總統府提供，下同）

蔡英文總統提到，在台灣醫療和教育資源最匱乏的年代，甘神父曾經先後建立德蘭、樂仁啟智中心，伯利恆社福基金會也推動融合教育，希望給這些「慢飛天使」有同樣學習跟自立的機會。甘神父不但是台灣特殊教育之父，也是推動早期療育最重要的先驅。他最大的心願是興建「伯利恆早療暨融合教育中心」，因為他的奉獻和精神，凝聚了眾人的力量，讓這個心願能夠在前年實現，也將造福更多需要幫助的孩子。

▲蔡英文總統25日上午前往台南親頒褒揚令，表彰已故甘惠忠神父對造福台灣無數民眾及弱勢兒童的卓越貢獻。（圖／總統府提供，下同）

蔡英文總統提到，甘神父曾經說，他最大的希望，是讓他們能夠抬起頭來，看看這美麗的世界。今天她要告訴甘神父，「你的努力，點亮了無數遲緩兒童的生命」，她要代表所有台灣人民，致上最高的感謝和敬意。蔡英文總統說，很多長期在台灣服務的外籍神職人員，都把台灣當成自己的故鄉。我們在2016年修改了國籍法，甘神父也是第1位取得台灣身分證的外籍人士。

▲蔡英文總統25日上午前往台南親頒褒揚令，表彰已故甘惠忠神父對造福台灣無數民眾及弱勢兒童的卓越貢獻。（圖／總統府提供，下同）

蔡英文總統提到，3年前的雙十國慶，甘神父即使腳踝受傷，還是堅持要站在台上領唱國歌。他神采飛揚，又充滿熱情的領唱，她到現在印象都還非常深刻，「甘神父，真的就是我們正港的台灣人」。最後，總統說，長年守護遲緩兒童的甘惠忠神父，已經在上個禮拜安息主懷，但她相信甘神父對於遲緩兒童的奉獻、溫暖和關懷，將會永遠留在所有台灣人的心中。總統頒贈褒揚令表彰甘已故惠忠神父，包括內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲等亦出席追思會。


總統褒揚令全文為：財團法人台南市私立天主教伯利恆社會福利基金會創辦人兼執行長甘惠忠神父，慈慧曠達，愷悌勞謙。少歲矢願宣教恤貧，獲美國紐約州立大學神學暨天主教瑪利諾會大修院宗教教育碩士學位，克己潛修，砥淬礪行。爰承命來台傳道牧靈，迭赴山區扶危拯溺；踏查僻處原民部落，提供食糧物資齎助，積勤恪敏，拔濟倒懸。嗣入康乃狄克州立大學攻研特殊教育，遄返接掌瑞復益智中心，賡續創設樂仁、德蘭啟智中心暨伯利恆社會福利基金會、中華民國啟智協會，置辦學齡前托育環境，厚植遲緩兒發展訓練；籌策公私協應機制，增益照顧養護效能；倡導早期療治復健，構築融合教育網絡，計深慮遠，聖謨卓絕；踐義履方，志華日月。曾獲頒內政部績優外籍宗教人士表揚、第七屆國家公益獎、第二十二屆醫療奉獻獎暨紫色大綬景星勳章等殊譽，迺為首位歸化我國之外籍宗教人士，茂實英聲，脩名共仰。綜其生平，逾五十載大愛奉獻弱勢偏鄉，越半世紀至德周溥蓬島黎庶，儀型粹清，藹然仁者；盛範遐度，奕世芳垂。遽聞安息主懷，軫悼彌殷，應予明令褒揚，用示政府崇禮馨賢之至意。

台南市政府指出，甘惠忠神父於1963年從美國搭船來台傳教時才27歲，他從一名年輕神父到離世前的滿頭白髮，全心全意投入台灣特殊兒童教育工作，多年前礙於國籍法，甘神父一直無法取得身分證，但他曾多次公開認定「台灣就是我的家」，強烈表達想拿台灣身分證的意願，終於在2017年1月從時任行政院長的林全手中拿到身分證和戶口名簿，甘神父也是2016年底國籍法修正案後，首位取得台灣身分證的外籍人士。

甘神父2014年獲頒台南市榮譽市民、2017年歸化我國國籍，甘惠忠神父1990年在瑞復益智中心開始全台第一個早療服務，推廣融合教育，讓台灣特殊教育發展向前邁進一大步。之後復創辦高雄市樂仁啟智中心、台南市玉井德蘭啟智中心、中華民國啟智協會、伯利恆文教基金會等心智障礙者早療機構，服務照顧更多特殊孩子。

甘神父也曾經參與特殊兒童協會（CEC）、中重度殘障協會（TASH），並且是美國智能及發展障礙協會（AAIDD）、國際智能不足科學研究協會(IASSID）、亞洲智能障礙聯盟（AFID）等國際組織的重要人物，其為身心障礙者盡心盡力，令人敬佩。

伯利恆社會福利基金會說明，甘神父晚年因年紀大而身體虛弱，慢性病加上腳不太方便，因此自2018年離台返美休養後，都未能如願再回來台灣，生前即使身體狀況不允許，他仍然常掛念台灣狀況。

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