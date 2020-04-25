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「520為改善兩岸關係的末班車」　港媒：蔡應把握最後時機

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▲▼2020總統大選投票日,蔡英文前往投票所投票。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文今年1月以817萬票，勝選連任中華民國總統，她的第二任期將於5月20日就職。圖為2020大選投票日，蔡英文前往投票所投票。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／綜合報導

在疫情持續、台海波瀾不斷的背景下，隨520將近，邁入第二總統任期的蔡英文與其執政團隊，如何經營兩岸關係受各界矚目。對此，立場親中的港媒《中評社》於24日發布社評稱，「民進黨趕得上改善兩岸關係的末班車嗎？」，並表示留給蔡的時間不多了；而該文在稍早，也被大陸國台辦旗下直屬媒體轉載。

該文首先提及，近期讓台灣風聲鶴唳的，除了敦睦艦返航後的防疫破口，還有台海情勢。離520就職越來越近，台灣各界「對兩岸關係走向的焦慮也不斷加深」，呼籲蔡政府把握最後時機，通過包括就職演說在內的各種形式，向大陸釋放善意、穩定兩岸關係。

▲習近平,告台灣同胞書。（圖／路透社）

▲中共總書記習近平去年在《告台灣同胞書40》周年紀念活動上，發表對台工作的重要講話後，兩岸關係在近一年來波動劇烈。（圖／路透社）

評論稱，如果民進黨延續過去一年民粹反中、極端仇中、倚美抗中的錯誤路線，那麼想要改善兩岸關係，必然是緣木求魚。文章還舉例台灣有一個流行用語叫「髮夾彎」，直言在局勢複雜嚴峻，西方國家自顧不暇的情況下，民進黨是時候考慮髮夾彎了。

《中評社》社評還稱，他們觀察到蔡英文、民進黨主席卓榮泰等，已經有「轉彎」跡象，包括轉趨謹慎使用「武漢肺炎」，更多用COVID－19，卓榮泰也在回應新加坡總理李顯龍夫人何晶、球員林書豪議題時，呼籲文字要節制等，一改疫情爆發之初縱容網軍的形象。其他還包括陸委會稱終止ECFA會傷害兩岸關係、台灣不願見到，以及武漢台胞返台議題告一段落等。

因此，評論進一步指出，綠營能否從倚美抗中的道路上轉彎，仍要持續觀察，另一方面，在中美戰略對抗形勢不容樂觀的背景下，520演說無異於台海局勢的一發「信號彈」，將預示著緊接而來大變局的走向。

文章最後還總結，「改善兩岸關係的時間真的不多了，但至少目前為止，還有時間、還有空間、還有機會，唯有理性與智慧、定力與決斷，才能拯救兩岸關係於險境，和平統一的道路再艱難也要延續下去。」

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