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低收入遇疫情衝擊、家暴增加！「芥助網防疫專區」預計幫4500戶弱勢家庭

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▲▼ 芥菜種會服務的弱勢家庭，已有超過35%面臨嚴重的經濟危機。（圖／芥菜種會提供）

▲芥菜種會服務的弱勢家庭，已有超過35%面臨嚴重的經濟危機。 （圖／芥菜種會提供）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎疫情讓許多家庭陷入經濟困境，連帶影響家暴案件增加，大環境也讓民眾捐助意願下滑，芥菜種會服務的弱勢家庭已有35%面臨嚴重經濟危機，因此緊急成立「芥助網防疫專區」希望號召社會愛心，募集防疫物資包及急難救助金，預計幫助4500個家庭。

基督教芥菜種會表示，5歲的小璇來自低收入戶家庭，她與哥哥都是芥菜種會的認養童，全家住在政府照顧弱勢的社會住宅裡，靠身心障礙的父母親賣香腸維生，受到觀光客減少的影響，原本就不多的收入更是跌到谷底，對於原本困頓的生活，無疑是雪上加霜。

請繼續往下閱讀...

另一位新住民媽媽阿惠，因先生外遇又對家人施暴，獨自帶著四名子女生活，經濟負擔沉重。阿惠在餐廳工作，原本想讓剛成年的女兒到工廠上班，幫忙分擔家中開銷，未料工廠受疫情影響歇業。一家人目前仍須仰賴阿惠的收入過活，然而餐廳的來客量遠不如前，她不知道還能撐多久。

▲▼ 芥菜種會服務的弱勢家庭，已有超過35%面臨嚴重的經濟危機。（圖／芥菜種會提供）

▲芥菜種會即時給予受助家庭幫助，透過社工訪視關懷給予心理陪伴和支持。（圖／芥菜種會提供）

基督教芥菜種會執行長吳小萍指出，芥菜種會關懷的弱勢家庭，42%從事收入不穩定的零工、臨時工及家庭代工，因疾病、入獄等因素無工作佔19%，另有12%的人從事易受疫情影響的司機與服務業等。

疫情讓他們被迫減薪、放無薪假，甚至失業，生活驟變，影響受助家庭生活壓力指數升高，平均達7.5，甚至有2成的壓力已大到呈現最高的10分。在緊繃的情緒與壓力下，容易發生家庭衝突。依據新北市政府家防中心統計，新北市今年3月的家庭暴力通報案件，較去年同期大幅成長將近3成；而台北市今年1到3月，比去年同期增加170件。

芥菜種會除了即時給予受助家庭實質的經濟補助，減輕父母經濟與心理上的壓力，也透過與這些家庭已建立起信任關係的社工、教會等社區服務網絡，提供心理陪伴和支持，雙管齊下，就能夠降低家暴發生的風險。

疫情重創經濟，公益團體的愛心捐款也遭受波及，芥菜種會1月至今已有超過300位認養人停止捐款，民眾捐贈社區食物銀行物資的比例，第一季較去年同期減少36%，2月份受物資搶購潮的影響，更高達72%，但受贈人次卻增加了49%。

▲▼ 芥菜種會服務的弱勢家庭，已有超過35%面臨嚴重的經濟危機。（圖／芥菜種會提供）

▲芥菜種會社區食物銀行，今年第一季受贈人數，較去年同期增加49%，需求量大幅增加。（圖／芥菜種會提供）

因此芥菜種會緊急成立「芥助網防疫專區」募集7000份物資包經費，包含米、麵條、油、肥皂等生活必需品，支持有需要的家庭。日前將募得約50萬進行第一波防疫物資包採購，通路商卻陸續回應，須優先供應市場需要販售，過去公益團體的優惠方案，如今也受疫情波及而無法順利採購。

除了「抗疫物資包」，芥菜種會也募集「弱勢家庭抗疫急難救助金」，預計幫助1000戶的弱勢家庭度過困境。「防疫專區」中亦設有「我的行動宣言」，邀請社會大眾響應抗議宣言，用具體行動表達關懷，包括主動關心社區長者或鄰居、捐出多餘的食物、不中斷支持公益團體等，以網絡力量和具體行動，回應抗疫需要。

「芥助網防疫專區」網址：https://rebrand.ly/udspmm7
洽詢電話：(02)7705-9292

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