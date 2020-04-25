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新北市兵推沒事台中為何就惹議？　盧秀燕：不會受到政治干擾

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▲盧秀燕表示，堅持兵推，不會受到政治干擾。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼盧秀燕強調，舉辦兵棋推演不會受到政治干擾。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府25日舉行「因應新冠肺炎擴大管制超前部署兵棋推演」，市長盧秀燕表示，全球疫情來勢洶洶、變幻莫測，寧可過度準備、備而不用，也不能不提前準備，被問到為何新北市的防疫演習結果受到肯定，台中市舉辦就引起外界議論？她說，市府不會受到政治干擾，而是做該做的事，一切超前作為與部署，就是要讓市民有更多保障。

▲盧秀燕表示，堅持兵推，不會受到政治干擾。（圖／記者鄧木卿攝）

市府兵棋推演內容是模擬本土確診個案快速增加，造成疫情在社區出現大規模傳播，各局處的應變處置SOP，及協調、整合、指揮與調度能力，演練計劃分為3階段、17項議題，各局處都提出因應措施，包括公共場所暫停全部或一部分空間開放，交通運輸管制、防疫物資盤點、醫療準備、環境消毒、商家紓困和弱勢關懷等。

▲盧秀燕表示，堅持兵推，不會受到政治干擾。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕指出，今天上午市民仍然照常生活、人車照行，相信兵推結束後，台中封城的消息就會不攻自破，她也強調，市政府做更多的準備，就是要讓市民有更多的保障，所以寧願超前部署，準備不嫌多，也不嫌少，而準備不是一蹴可及，需要不斷的兵推和演習，才能夠熟悉，一旦發生事情，才能夠有效率的執行。

▲盧秀燕主持兵推會議。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼盧秀燕主持視訊防疫兵推後，和衛福部疾管署中區主任劉碧隆（左2）、傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬（右2）討論疫情。（圖／記者鄧木卿攝）

她也提醒首長們，疫情變化莫測，來勢洶洶，雖然兵推演習當中有很多想定、模擬和因應方案，但是有些疫情情況不會出現在兵推演習模擬想定當中，所以要保持高度警覺性，希望這些兵推備而不用。

▲盧秀燕主持兵推會議。（圖／記者鄧木卿攝）

有媒體問到，新北市政府日前的防疫演練，受到中央疫情中心指揮官陳時中肯定，但台中市卻引起議論，還被認為是「封城演習，徒增居民恐慌？盧秀燕說，人民希望政府對疫情變化有所準備，而不是沒有準備，市府不會受到政治干擾，會做該做的事，她相信一切防疫超前作為與部署，會讓市民有更多保障。

衛生福利部疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆、傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬也到場督導兵推情形，黃高彬肯定市府各局處及區公所在盧市長的帶領下，掌握全市資源並協調國軍進駐應變中心的作為，面面俱到，整體圓滿順利；劉碧隆也肯定兵推過程流暢，在人力、物資、機具的盤點上非常完備，有助應變中心指揮官的指揮調度。

上午兵推單位，除了市府各局處外，包括陸軍第十軍團、台中市後備指揮部、國軍台中總醫院、陸軍五支部衛生營、陸軍機械化步兵第234旅、憲兵指揮部台中憲兵隊、陸軍三六化學兵群等67個單位共同參演。

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