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北市下周兵推擴大管制　黃珊珊：部署下一步但不需造成恐慌

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▲台北市副市長黃珊珊視察檢疫旅館。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊視察檢疫旅館。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市預計下周進行「準封城」等級的擴大管制桌上兵推，副市長黃珊珊25日受訪表示，若發生頻繁社區感染、醫院感染、本土病例大於境外移入時，才會進行擴大管制，在該情境下將針對醫院、社區以及政府的運作進行討論。她重申，離封城還很遙遠，「各地方政府部署下一步，但也不需要造成恐慌」。

台北市副市長黃珊珊25日上午陪同行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、交通部長林佳龍視察北市的防疫旅館。對於封城議題，蘇貞昌受訪時表示，台灣離封城還很遠，地方政府鑑於各地不同情形，要先做準備，也是可以理解的。

黃珊珊表示，台北市跟中央在封城議題上沒有不同調，2月時就做過社區感染的桌上兵推，這次磐石艦的關係大家會擔心有無擴大管制需要，但市長也說過，台北市有這麼多中央機關不可能地方政府自己決定封城不封城，所以用擴大管制。

「比如說已經有群聚性頻繁社區感染，第二有發生醫院感染，第三是本土病例大於境外移入。」黃珊珊表示，這三個前提下才會有限制民眾生活、限制上班、公共運輸等，第三就是政府部門如何維持正常運作，有預想情境做設定。

黃珊珊說，在上述3個條件下，醫院要怎麼辦、社區要怎麼辦、相關政府運作要怎麼辦，不會是廣泛的封城，台灣應該都離封城非常遙遠，我們連社區感染都還真正群聚或發生，醫院也沒有感染，這部分各地方政府部署下一步，但也不需要造成恐慌。

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