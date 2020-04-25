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陸「醫療援助外交」首次出動運20　解放軍3月來7度援外

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▲▼中國人民解放軍空軍運20運輸機投入支援他國運送醫療物資、專家組進行防疫合作的工作中。（圖／央視軍事）

▲中國人民解放軍空軍運20運輸機投入支援運送醫療物資、專家組到他國，支援新冠肺炎防疫的工作中。（圖／央視軍事）

記者陳政錄／綜合報導

繼1月解放軍空軍「運–20（Y-20）」運輸機參與支援武漢，首次執行非戰爭任務後，24日中方執行「醫療援助外交」時，再次出動代號鯤鵬、被網友暱稱為「胖妞」的運20，搭載抗疫專家組和醫療物資赴巴基斯坦協助防疫。

據央視軍事報導，應巴基斯坦、緬甸、寮國三國軍隊請求，經中央軍委批准，中國人民解放軍4月24日，派空軍飛機向上述三國軍隊緊急援助核酸檢測試劑盒、防護服等疫情防控物資。報導稱，隨行也派出三支軍隊抗疫專家組，分別赴上述三國展開防疫工作。

▲▼中國人民解放軍空軍運20運輸機投入支援他國運送醫療物資、專家組進行防疫合作的工作中。（圖／央視軍事）

▲運輸機機艙內物資貼滿標語，營造中外友好氛圍。（圖／央視軍事）

值得注意的是，負責運載醫療人員抵達巴基斯坦的，正是解放軍自2016年開始啟用，中方自主研製最大型的重型軍用運輸機運20；在此之前，運20曾於今年1、2月時參與支援武漢抗疫的行動，是該架軍用運輸機首度大規模投入非戰爭使用。

除此之外，今年3月以來，中國軍隊曾於3月19日，向伊朗武裝力量緊急提供的核酸檢測試劑盒、防護服、一次性外科醫用口罩；3月24日，中國軍隊抗疫醫療專家組攜帶一批疫情防控物資器材赴柬埔寨。

4月，中國人民解放軍於6日和巴基斯坦軍隊召開首場與外軍，就疫情防控進行的視訊會議討論；而後4月9日，中國軍隊也和俄羅斯軍隊召開視訊會議；加上24日支援巴基斯坦、緬甸、寮國行動，總共7次援外。

中國國防部表示，解放軍將根據疫情形勢發展變化，繼續向有關國家軍隊提供力所能及的幫助，加強抗疫國際合作，維護國際公共衛生安全。

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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