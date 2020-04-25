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婦掏180萬匯款投資虛擬幣　收款人卻不認識警細心提醒阻詐

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▲▼婦人到銀行匯180萬元卻說不出收款人是誰，銀行警覺通知警方協助處理。（圖／民眾提供）

▲婦人到銀行匯180萬元卻說不出收款人是誰，銀行警覺認為可能是詐騙，通知警方協助。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

鄭姓婦人與好友討論認為名為「穩定幣」的虛擬貨幣泰達幣值得長期投資，拿出180萬元到銀行準備匯款投資，但卻對於匯款對象是誰一問三不知。銀行警覺通知警方，在員警詳細分析可能是詐騙，鄭女也認為過於莽撞決定先不匯款，保住積蓄。

第一警分局公益派出所23日上午9點時，接獲西區台灣大道上的某家銀行行員通報，有一名年約50多歲的鄭姓婦人，到銀行表示要匯款180萬元，但對於匯款給誰，她卻不清楚，懷疑遭詐騙。巡邏中的警員黃漢文、李冠鼐得知後，立刻前往現場了解。

鄭女向警方表示，她是因為好友相約投資名為「穩定幣」的「泰達幣」，所以決定拿出180萬元一起投資，才會到銀行匯款。

警方原以為是網路交友的感情詐騙，經確認發現鄭女所說的好友確實平時都有來往，且為現實中的好朋友。

該名好友後來也現身銀行表示，他自己有耳聞虛擬幣價值大增，從其他朋友口中輾轉得知泰達幣非常適合拿來長期投資，才會跟鄭女聊，認為可以投資。

警方詳細分析下，鄭女認為，對方告知的投資獲利資訊有限，大筆錢如果這樣直接匯入不認識的人的帳戶，恐怕會遭詐騙，決定不要魯莽匯款。她也感謝警方和銀行行員機警跟細心，讓她免於血本無歸。

第四分局表示，近年來詐騙手法層出不窮，警方告訴銀行行員、超商店員應該提高「警覺心」，針對有奇怪的匯款理由、一次購買大量點數的民眾應加以留意與多一份關心。警方再次提醒民眾，切勿聽信剛認識的網友或小道消息而冒然投資，尤其聲稱定期可穩定獲取高額回報，報酬顯不合理時，都應該多加思考一下，以免中了詐騙集團的圈套，若有任何問題可隨時撥打警政署「165」反詐騙專線查證。

年輕好簡單～～


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關鍵字：

詐騙詐欺虛擬幣泰達幣

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