知名山水米「二等摻一等」賣爭鮮　董座聯手執行長詐1.5億遭起訴

▲「山水米」公司，涉嫌用魚目混珠方式摻別種米販賣給客戶，3年來詐得1.5億元，董事長及執行長遭提起公訴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣泉順食品企業股份有限公司（主要以山水米為其品牌），涉嫌在2017年至2019年間，用魚目混珠方式，將客戶選定白米摻雜其他米販售，3年來不法所得超過1.5億元，苗栗地檢署22日偵查終結，將董事長李東朝、執行長蔡寵信，依販賣虛偽標記商品罪、詐欺取財罪、製造販賣攙偽假冒食品罪等罪嫌提起公訴。

根據起訴書，爭鮮股份有限公司於2017年2月間欲向泉順公司購買100％美國加州米（符合CNS標準一等米），泉順公司應允交易、協議價格後，初始均依約出貨，卻自2017年3月7日起經被告李東朝之指示（被告蔡寵信則是從2018年4月7日開始參與犯行），將僅符合CNS標準二等米、主要產地為美國阿肯色州之「精選美中米」攙入美國加州米中，並在30公斤包裝袋使用「GROWN IN NORTHERN CALIFORNIA」、「國家標準一等米」字樣，以此方式製造、販賣攙偽假冒食品及虛偽標記食品予爭鮮公司，時間直至2019年6月間為止，並詐得貨款共新台幣1億3249萬1691元。

另外，饗賓餐旅事業股份有限公司部分，饗賓公司於2018年5月間欲向泉順公司購買100％有機台梗九號米，泉順公司應允交易、協議價格後，卻自2018年6月間經被告李東朝、蔡寵信之指示，將有機台梗八號米、越光米以不等比例攙入有機台梗九號米中（期間亦有完全無有機台梗九號米之狀況），以此方式製造、販賣攙偽假冒食品予饗賓公司，時間直至2019年4月間為止，並詐得貨款共954萬8333元。

全案於2019年2月間，經苗栗縣政府衛生局接獲相關情資後函送地檢署，由民生犯罪專責小組指派洪政和檢察官偵辦後，指揮重大案件專組、法務部調查局新北市調查處、內政部警政署保安警察第二總隊進行偵辦，並於2019年6月18日針對泉順公司等處發動搜索，查扣相關證物並傳喚相關被告、證人進行調查後，於2020年4月22日偵查終結，將董事長李東朝、執行長蔡寵信提起公訴。

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