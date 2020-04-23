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山水米「摻次級米」詐1.5億遭起訴　泉順公司反擊：離職員工挾怨報復

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▲苗栗地檢署22日偵查終結，對泉順食品公司董事長李東朝、執行長蔡寵信提起公訴；泉順公司喊冤表示，是離職員工報復行為。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗地檢署22日偵查終結，對泉順食品公司董事長李東朝、執行長蔡寵信提起公訴；泉順公司喊冤表示，是離職員工報復行為。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

知名品牌「山水米」的泉順食品公司，因涉嫌違反食品安全衛生管理法等，22日偵查終結，董事長李東朝、執行長蔡寵信遭苗栗地檢署依販賣虛偽標記商品罪、詐欺取財罪、製造販賣虛偽假冒食品罪等罪嫌提起公訴，不過泉順公司大動作反擊，指稱一切都是前員工挾怨報復。

泉順食品公司執行長蔡寵信指出，被起訴的內容都不是事實；他說，是因為前員工被解職而挾怨報復，這名員工在職只有10個月，負責的業務就是米品買賣的部分，利用公司對他的信任，做出許多背離公司理念和違法行為，在與客戶談好的合約和回報公司的內容之間有些許差異，公司不疑有他，依據這些資料出貨給客戶。

蔡寵信說，這名員工之前與客戶談好米種合約，又擔心拿不到這項業務，所以才會不實回報訊息，讓公司認為合約上是多種米品，進而出貨給對方；這樣的行為被公司發現後，在2019年初遭到公司辭退，因心生不滿而向衛生局檢舉，檢調單位才會到公司調查蒐證。

泉順食品公司也發聲明表示，山水米深耕台灣已40年，ㄧ向秉持著用心、努力寄情於這塊土地，對於品質要求與企業責任、政府政策，每一環節無一不是按照規定在嚴格控管下執行。也強調，此舉不但重創山水米品牌形象，更是間接傷害了眾多默默耕耘與長期支持的夥伴與消費者；山水米最大的資產是員工，與人共善是我們的核心理念，但絕不容忍山水米因不實指控而將多年辛苦努力成果毀於一旦。我們相信台灣的司法，法院會還給我們一個公道！

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