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「甜甜與正」接班金正恩？南韓脫北議員：老一輩只當她是小屁孩

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▲▼ 金與正。（圖／達志影像／美聯社）

▲外傳金與正可能是金正恩的接班人。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩驚傳接受心血管手術病況危及後，本人至今都尚未親自出面回應，讓外界不禁懷疑北韓是否就快要「易主」了。據傳，金正恩最大的兒子年僅十來歲，一旦他病逝，最有可能接下領導人一職的就是深受倚重的胞妹金與正。不過南韓的「脫北者」議員太救民卻表示，北韓當局目前的權臣只把金與正當作是「小屁孩」，由她接班並非長久之計。

▲▼金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 金與正年紀輕輕就已經當上勞動黨中央委員會第一副部長。（圖／達志影像／美聯社）

前北韓駐英公使太救民脫北偷奔南韓後積極從政，更在今年的第21屆國會大選中當選，是第一位南韓「脫北者」議員。太救民23日參加KBS廣播節目與主持人共同討論金正恩健康亮紅燈的傳聞，他在節目中提到，只有極少數的人能夠知道北韓最高領導人身體狀況，金氏一族的健康狀態一直都是北韓內部的最高機密，因此絕對不可能有人知道他動了什麼樣的手術。話雖如此，但他也強調，金正恩病重消息傳出後，北韓卻沒有對國民「宣揚」領導人健康狀況藉以闢謠，這樣的情況實屬罕見。

太救民也提到，北韓在過去的數十年以來，一旦發現領導人的身體狀況出現問題，就會開始著手安排接班人選。而金正恩在傳出手術失敗之前，身體狀況就已經不太樂觀，甚至無法連續步行超過30分鐘，在這樣的情況下，北韓理所當然會事先安排好接班人。

▲▼ 金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）

▲金與正深受金正恩愛戴，許多政治場合都可以看到她的身影。（圖／路透社）

有消息指出，金正恩一旦過世，最有可能接下最高領導人位置的就是他的胞妹金與正。金與正與其他兄弟姊妹不同，深受哥哥倚重，年紀輕輕就已經坐上勞動黨高層的位置，金正恩出席各高峰會時都能見到她的身影。對此，太救民卻認為，由於北韓人民長期以來習慣高壓統治，因此即使金與正當上領導人，短期之內也不會出現問題，但金正恩身邊的重臣們全都是六、七十歲的老人，對他們而言，金與正不過就是個「小毛頭」、「小屁孩」，所以難保這些人是否會進行「大換血」。

除了金與正以外，太救民也提出另一個可能接班的人選，那就是前北韓領導人金正日同父異母的弟弟金平日。金平日與金正恩一樣擁有「白頭山血統」，原本被派駐捷克擔任大使，但在2019年11月被召回平壤。

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