北韓官媒主張「軍隊挺金正恩」避談生死傳聞　曝「他」視察地方單位

▲現年36歲的金正恩自11日主持勞動黨政治局會議後，就再也沒有公開露面，罕見缺席4月15日的太陽節。（圖／朝中社）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓領導人金正恩迄今未公開露面，更有未經證實的傳聞指出，他已經成為植物人，且中國邊境也出現列車停駛3周的異常狀況。面對國際社會傳聞不斷，北韓官媒朝中社今把報導重點放在成立88周年的朝鮮人民革命軍（KPRA），對近日傳聞隻字不提。

韓聯社報導，北韓媒體在報導中詳述朝鮮人民革命軍的歷史，最早可追溯至日本殖民時代、由金正恩祖父金日成（Kim Il-sung）所成立的抗日人民游擊隊。勞動新聞一篇社論加強宣導金正恩倡導的軍事力量，更進一步強調軍隊對金正恩的支持。至於北韓內閣總理金才龍則是在近日西南部黃海南道的康翎湖水淡化工程以及金浦礦山實地考察。

▲金正恩與妻子李雪主。（圖／朝中社）

事實上，北韓1948年9月9日建國後就把2月8日定為建軍節；到了1977年，當局決定把朝鮮人民革命軍成立日4月25日定為朝鮮人民軍建軍節。不過，到了2018年，平壤政府把2月8日定為朝鮮人民軍建軍日，4月25日定為人民軍前身「朝鮮人民革命軍」成立日，但在建軍節分家後，金正恩均未出席4月25日相關活動，分別在2018年在處理中國觀光團交通事故，2019年則是出訪俄羅斯並與總統普丁會面。

金正恩的身體狀況傳聞不斷，如今是否出席建軍節活動，也是外界關注焦點。

路透社報導，中方已派遣由醫師、官員組成的小組前往北韓，已於23日離開北京；日媒《週刊現代》24日引述中方醫療員說法指出，金正恩是在下鄉實地考察時，突然手按心臟倒下，醫療團做心肺復甦急救，並進行緊急心臟支架手術，但執刀的北韓外科醫生花了8分鐘才把支架放入，遠遠超過正常約1分鐘的時間，但金正恩已成為植物人。

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