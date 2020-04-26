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習近平考察最後一站到陝西！釋放「2大訊號」：這關乎一個約定

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▲▼習近平陝西行。（圖／新華社）

▲習近平到茶業現代示範園區調研期間，一張「五級書記」同框的照片引發外界關注。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠疫情疫情發生後，中共中央總書記習近平20日至23日來到陝西，這是他在國內考察的第五站。《央視新聞》對習近平的陝西行作出解讀，認為釋放了至少2個訊號，「最新一站，關乎一個約定。」

▲▼習近平陝西行。（圖／新華社）

▲習近平在秦嶺。（圖／新華社）

文章指出，習近平5年前提出「脫貧攻堅戰」的命題，並在延安召開首次脫貧攻堅座談會，突如其來的新冠肺炎疫情，像一道「加試題」，給原定在2020年的交卷計劃增添了不小的難度，「考卷，怎麼交？總書記再回陝西，釋放了一系列訊號。」

文內稱，習近平在陝西4天流露的第一個細節就是「口罩」，他在大唐不夜城步行街和秦嶺牛背梁國家級自然保護區，沒戴口罩，在西安飯莊和金米村又都戴著口罩，回顧他之前在北京、湖北、浙江的考察，可以發現這跟時間點自然有一定關係，但是到現在，「室內戴、室外不戴」基本成慣例。

文章認為這個細節的變化，至少傳遞了2個訊號，分別是「疫情防控還沒到松勁的時候」和「長期共存，防控就要常態化，更要精準化」。這種「精準」體現在如何科學防控的同時，恢復生產生活秩序。

▲▼習近平陝西行。（圖／新華社）

▲習近平在陝汽集團視察。（圖／新華社）

習近平此番行程中，有一個非常重要的關鍵詞就是「復工復產」，而在陝西這個概念變得不太一樣，也因此習近平西安視察的兩個選擇落在陝汽集團和大唐不夜城步行街。前者是大陸西北最大的製造型企業和唯一新能源商用車生產企業，它的複蘇自然更能帶動上下游產業和眾多中小企業全面復工復產；後者則是西安「夜經濟」的主陣地。

▲▼習近平陝西行。（圖／新華社）

▲習近平來到電商直播間。（圖／新華社）

值得注意的是，習近平在20日曾到當地農產品的電商直播間，並在參觀後稱其「大有可為」。這4字訊號釋放後直播帶貨火了，21日淘寶上的各類農產品銷量都在上漲，木耳的銷量上漲了10倍，菠蘿（鳳梨）銷量上漲了3倍，楊梅上漲了2倍。文章認為，創新思路、化危為機，這可能才是習近平點讚新業態背後，更希望傳遞出的訊號。

除了看產業，習近平總書記還先後走訪了社區、衛生院和學校，而這幾個地點，連接著產業、就業、教育、醫療等扶貧的各個關鍵節點。正像大陸國務院扶貧辦中國扶貧發展中心主任黃承偉所說，總書記選擇這樣的行程說明，完成脫貧攻堅的任務是一項系統性的工程。

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