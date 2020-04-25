台中市辦「防疫兵推」　盧秀燕：防疫無假期多準備少災害

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕25日上午9點舉行全國排名第3次防疫兵棋推演，現在台中市民和車輛一樣正常活動和行駛，因此上午兵推結束後，封城消息不攻自破，她再次強調，今天是周末，但防疫沒有假期，因為要超前部署，寧願過度準備，備而不用，也不能不提前準備，希望疫情早日結束，市民朋友平安、健康。

▲▼盧秀燕表示，上午兵推結束後，台中封城消息將不攻自破。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕上午9點率所有局處長在市政大樓舉行因應新冠肺炎兵棋推演會議，盧說，台中市現在人車照行，相信兵棋推演結束之後，台中封城的消息就會不攻自破，而台中也是繼基隆市、新北市之後，全國第三個舉行防疫擴大兵推的城市，有前2個城市的借鏡，相信台中市也一定會順利。

盧強調，這樣的室內桌上兵棋演習的目的，就是為了防疫超前部署，面對這場來勢洶洶、變幻莫測的新冠肺炎疫情，寧願過度準備，然後備而不用，也不能不提前準備，今天是周末，但是防疫沒有假期，感謝中央防疫中心中部指揮官黃高彬、衛福部中部主任劉碧隆、陸軍十軍團、國軍台中總醫院、台中憲兵隊、陸軍第二三四旅、台中市後備指揮部和陸軍三六化學兵群等單位代表。

最後她感謝同仁前幾次的預演演習，大家一起努力，讓疫情早日結束，市民朋友平安、健康。

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