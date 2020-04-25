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得肺炎去警局求助…她留「1杯牛奶+4顆櫻桃」給臥床母！5天後驚見媽陳屍家中

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▲歐洲許多國家的病毒檢測未能觸及護理之家。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲她生病留下母親在家，返家卻驚見媽媽已身亡多時。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名女子小言（化名）2018年因罹患肺炎，身體極度不舒服，留下生病臥床的母親獨自就醫，家中僅留有1杯牛奶、4顆櫻桃，孰料，她住院5天後返家，卻驚見母親已全身膨脹死亡多時，趕緊報警處理，事後她被依過失致死罪起訴。日前法院審理後，判她無罪，可上訴。

檢方指出，小言媽媽2017年6月21日19時24分左右騎車上路，與別人發生車禍，原本還行動自如，可自理生活，沒想到2018年7月20日她外出倒垃圾跌倒後，身體狀況卻嚴重惡化，食慾也不佳，只能躺在住處客廳無法行走。

檢方認為，小言應該發現到媽媽身體狀況出現變化，即時叫救護車將媽媽送醫治療，孰料，她6天後卻因身體不適前往警局求助，離家前還只留給媽媽牛奶1杯、櫻桃4顆，也沒告訴警察家裡還有行動不便、身體不適的媽媽，直到住院5天後返家，這才驚見媽媽躺在家中全身膨脹死亡多時，報警處理。

法醫相驗後指出，小言媽媽是因為十二指腸瘍導致消化道大量出血，引發低血容性休克，這才會身亡。檢方最後依照過失致死罪將小言起訴。

▲醫院,病人,病床（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小言表示，當時她自己已神智不清，沒想到會需要住院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，小言喊冤，「我媽媽2018年7月20日跌倒後，身體狀況就不好，不能吃東西，後來她不能走後，就躺在客廳或房間的榻榻米上，但我媽媽說不想去醫院，也沒有請我帶她去醫院，我也看不出她有任何狀況」。

小言表示，同年月23日左右她自己也身體不舒服，3天後她病情已達神智不清的程度，只好先跟母親說她要先去看醫生，「我當時是想說先出門把自己醫好後，回來再帶媽媽一起去醫院」、「我出門時不知到我會住院，我神智比較清醒時有跟醫院的人說媽媽不舒服、不能行走，我想要趕快回家，但醫生不讓我出院，沒有人要協助我」。

護理師出庭作證時表示，小言急診入院時問她很多資料都回答不出來，只說家裡有媽媽，反應力很慢，身體虛弱、無法走路，住院期間意識狀態遲鈍，體溫甚至一度高到39度。高雄地方法院勘驗各項事證及警察、社工、護理師等證人說詞後，判小言無罪。全案仍可上訴。

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