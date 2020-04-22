　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

喝白蘭地嗨到早上…他撞飛人喊：趕回家洗菜！台中妹目擊哥「慘死眼前」崩潰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市邱姓男子今年2月間酒駕車禍，卻讓母親頂罪。（示意圖／Pixabay）

▲桃園廖男在KTV喝酒嗨到清晨還酒駕撞死人，下場曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名廖姓男子2018年間到KTV唱歌飲酒狂歡，酒後以70至80公里的時速開車上路，行經中山西路3段時，不慎撞上走在路邊的陳姓男子，導致對方彈飛馬路上當場死亡，隨後肇事逃逸。陳男妹妹目擊全程崩潰報警。法院審理後，刑事部分他有期徒刑3年10月；民事部分則應賠償陳母124萬4881元、陳父86萬2383元，可上訴。

判決指出，廖男2018年4月8日凌晨0時至5時許，在桃園一間KTV喝了白蘭地之後，竟然沒有等到酒意消退，就在清晨6時許，開車沿著新屋區中山西路3段由新屋往永安方向行駛回家，途中他以70至80公里的時速超速行駛，猛撞上走在路邊準備開啟車門的陳男，導致對方受有頭胸腹部鈍挫傷及肋骨、左小腿骨折致顱內出血、氣血胸併創傷性休克，彈飛馬路上當場死亡。

而廖男開的車輛也因為撞擊力道過強，導致車前右方擋風玻璃破裂、引擎蓋、車燈等嚴重凹損，未料，他見狀竟還肇事逃逸，最後在回家途中被警方攔查到，一經酒測發現他的酒精濃度竟高達每公升0.51毫克。

▲車禍,撞車,酒駕,意外 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲廖男超速撞死人還肇事逃逸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

廖男到案後辯稱，「我以為是撞到柱子或電線桿，我不知道有撞到人，我沒有停車查看可能是因為當時有喝酒，怕被發現，且我當時很緊張不知道該怎麼辦」，但桃園地方法院不採信他的說詞，認為他當著陳男妹妹的面撞死陳男，造成家屬產生無法彌補的傷痛又肇事逃逸，刑事部分以酒駕致死、肇事致人死傷逃逸等罪，判他應執行有期徒刑3年10月。

桃園地檢署檢察官認為，廖男案發後沒有跟家屬達成和解，沒有悔悟之心，認為原判決過輕，決定上訴；陳男則稱，事發當時他是急著回家幫忙父母洗菜、賣便當，事發後有先給付15萬元給陳男家屬作為喪葬費，之後又付了10萬元，之後雙方曾到調解委員會調解，陳男父母要求賠償600萬元、陳男離婚的妻及子女要求1080萬元，合計1680萬元，廖父母願代為籌措500萬元促成調解，但仍未獲陳男家屬同意，才會和解不了，希望法院能從輕量刑。高等法院駁回上訴，維持原判。

民事部分，陳男父母列出喪葬費、撫養費、精神撫慰金等，向廖男求償717萬餘元；但法院審酌，雖然陳男酒駕是肇事主因，但陳男無照駕駛小貨車，在中央分向槽化線路段占用部分車道停車，也要負起20%的肇事責任，扣除強制險已賠償部分，判廖男應分別賠償陳母124萬4881元、陳父86萬2383元，全案仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

小王攜手人妻摩鐵嘿嘿！2天後相約再戰…他見老婆手機藏「激情交纏照」崩潰

不爽被甩！他傳訊息跩嗆「跟你老婆一天大戰4次」…枕頭悶壓人妻狠喊：讓妳死

房內一條紅內褲！正宮見這幕崩潰…曝小三「超激事蹟」：雙人床桿都斷了

ET快訊
快訊／磐石艦官兵增加1確診！　實習生染疫
30歲女胸部中彈！「矽膠假奶」讓子彈轉彎　救了她一命
他超商預購口罩⋯條碼一刷「現領9片」愣3秒：我賺到了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東女撿300個口罩「不為所動」　送交警局…原來是藥師掉的

手伸進去解內衣…U2看電影摸女友胸挨告　法官判無罪：性觀念誤會

韓國瑜就職典禮地驚崩10米天坑　深夜塌陷原因竟是「海水漲潮」

快訊／朝銅鑼灣書店林榮基潑漆　旗津再逮1嫌！搭高鐵押回台北

板橋阿伯持刀喊「我要報仇」　嚇壞公園聊天民眾！拿椅子、掃把自衛

亂停車遭叭！他持「特勤部隊用」辣椒水猛噴　嗆聲：眼角膜破你的事

雲林醋夫酒後持刀闖超商朝店員「砍三刀」　酒醒辯：無印象

金價創新高！男搶銀樓2金戒指　台南警2天內逮人…已經變賣了

婦人走進市民大道快車道...遭貨車撞飛頭部重創慘死！司機判5個月

桃園艦大副酒駕撞翻6騎士　「事證明確願和解」訊後無保請回

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

屏東女撿300個口罩「不為所動」　送交警局…原來是藥師掉的

手伸進去解內衣…U2看電影摸女友胸挨告　法官判無罪：性觀念誤會

韓國瑜就職典禮地驚崩10米天坑　深夜塌陷原因竟是「海水漲潮」

快訊／朝銅鑼灣書店林榮基潑漆　旗津再逮1嫌！搭高鐵押回台北

板橋阿伯持刀喊「我要報仇」　嚇壞公園聊天民眾！拿椅子、掃把自衛

亂停車遭叭！他持「特勤部隊用」辣椒水猛噴　嗆聲：眼角膜破你的事

雲林醋夫酒後持刀闖超商朝店員「砍三刀」　酒醒辯：無印象

金價創新高！男搶銀樓2金戒指　台南警2天內逮人…已經變賣了

婦人走進市民大道快車道...遭貨車撞飛頭部重創慘死！司機判5個月

桃園艦大副酒駕撞翻6騎士　「事證明確願和解」訊後無保請回

華航CI011染疫班機12人確診、其餘全陰性　陳時中宣布結案

屏東女撿300個口罩「不為所動」　送交警局…原來是藥師掉的

2歲心臟病童也在列！第二類包機載回229人　1人有症狀送醫

專訪／女神趙岱新示範3種「約會穿搭」　害羞公開男友周興哲喜好

三星公開智慧電視的4個使用技巧：包括健身、直播、遠距會議

為民服務再升級　台南市議會設置紓困諮詢專線

南投婦和鄰居聊天突「語無倫次」倒地　119遠端教CPR救回一命

精準定位、生物辨識、影像訪談居家檢疫者　工研院研發「智慧關懷居家管理系統」

蔡英文、國防部道歉　侯友宜：承認過失後要趕快「補破口」

敦睦磐石艦群聚增至28人！　20多歲實習生「二採確診」

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

信義區藏億元招待所　警官藝人都來玩

房仲狼假冒長榮主管　性侵20歲求職女

桃園艦大副酒駕撞6騎士　海巡署震怒了

老屁孩逼車打人遭「抱頭摔」　健身教練起底

影／桃園艦大副逆向衝撞畫面曝！

小五女童墜15樓　摔中庭倒血泊身亡

快訊／桃園艦大副酒駕！「保齡球式」撞飛一排騎士

帶女友逛夜市莫名被刺噴血　屁孩：他排氣管太大聲

中尉兒269旅營區輕生　母陳情信曝光

懷疑老公偷吃　女醫師慘遭徵信社計中計坑殺3千萬

辣妹喝茫大廳洩底　幫派份子持棍上門

2歲童慘遭餓死...兄妹互推責！母：相信兒子

長輩不喜歡男友　妙齡女飲藥輕生

林榮基慘被潑漆　警方南下高雄逮2嫌

更多熱門

相關新聞

暴力討債多　台中警掃黑不手軟

暴力討債多　台中警掃黑不手軟

台中市警局為免黑幫趁疫作亂，影響治安，針對轄內黑道幫派分子持續打擊、檢肅，統計今年1月至4月21日止，共計檢肅黑道幫派治平目標10名，共犯62名，其中涉及暴力討債及恐嚇取財就有7件，據警方研判有可能與防疫期間經濟陷入困頓，轉向地下錢莊借貸進而衍生暴力討債有關。

影／桃園艦大副逆向衝撞畫面曝！

影／桃園艦大副逆向衝撞畫面曝！

桃園艦大副酒駕撞6騎士　海巡署震怒了

桃園艦大副酒駕撞6騎士　海巡署震怒了

謝國城青少棒台東縣逆轉台南市

謝國城青少棒台東縣逆轉台南市

海軍3確診在台中！市府再公布4處所…一中商圈2超商1賣場都入列

海軍3確診在台中！市府再公布4處所…一中商圈2超商1賣場都入列

關鍵字：

酒駕肇事逃逸台中

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

國防部拔官3人　部長第一句罵他

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

海軍染疫實習生驚恐爆哭　原因曝光

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面