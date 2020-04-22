喝白蘭地嗨到早上…他撞飛人喊：趕回家洗菜！台中妹目擊哥「慘死眼前」崩潰

▲桃園廖男在KTV喝酒嗨到清晨還酒駕撞死人，下場曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名廖姓男子2018年間到KTV唱歌飲酒狂歡，酒後以70至80公里的時速開車上路，行經中山西路3段時，不慎撞上走在路邊的陳姓男子，導致對方彈飛馬路上當場死亡，隨後肇事逃逸。陳男妹妹目擊全程崩潰報警。法院審理後，刑事部分他有期徒刑3年10月；民事部分則應賠償陳母124萬4881元、陳父86萬2383元，可上訴。

判決指出，廖男2018年4月8日凌晨0時至5時許，在桃園一間KTV喝了白蘭地之後，竟然沒有等到酒意消退，就在清晨6時許，開車沿著新屋區中山西路3段由新屋往永安方向行駛回家，途中他以70至80公里的時速超速行駛，猛撞上走在路邊準備開啟車門的陳男，導致對方受有頭胸腹部鈍挫傷及肋骨、左小腿骨折致顱內出血、氣血胸併創傷性休克，彈飛馬路上當場死亡。

而廖男開的車輛也因為撞擊力道過強，導致車前右方擋風玻璃破裂、引擎蓋、車燈等嚴重凹損，未料，他見狀竟還肇事逃逸，最後在回家途中被警方攔查到，一經酒測發現他的酒精濃度竟高達每公升0.51毫克。

▲廖男超速撞死人還肇事逃逸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

廖男到案後辯稱，「我以為是撞到柱子或電線桿，我不知道有撞到人，我沒有停車查看可能是因為當時有喝酒，怕被發現，且我當時很緊張不知道該怎麼辦」，但桃園地方法院不採信他的說詞，認為他當著陳男妹妹的面撞死陳男，造成家屬產生無法彌補的傷痛又肇事逃逸，刑事部分以酒駕致死、肇事致人死傷逃逸等罪，判他應執行有期徒刑3年10月。

桃園地檢署檢察官認為，廖男案發後沒有跟家屬達成和解，沒有悔悟之心，認為原判決過輕，決定上訴；陳男則稱，事發當時他是急著回家幫忙父母洗菜、賣便當，事發後有先給付15萬元給陳男家屬作為喪葬費，之後又付了10萬元，之後雙方曾到調解委員會調解，陳男父母要求賠償600萬元、陳男離婚的妻及子女要求1080萬元，合計1680萬元，廖父母願代為籌措500萬元促成調解，但仍未獲陳男家屬同意，才會和解不了，希望法院能從輕量刑。高等法院駁回上訴，維持原判。

民事部分，陳男父母列出喪葬費、撫養費、精神撫慰金等，向廖男求償717萬餘元；但法院審酌，雖然陳男酒駕是肇事主因，但陳男無照駕駛小貨車，在中央分向槽化線路段占用部分車道停車，也要負起20%的肇事責任，扣除強制險已賠償部分，判廖男應分別賠償陳母124萬4881元、陳父86萬2383元，全案仍可上訴。

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