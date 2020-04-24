敦睦艦隊確診新增1例！為30多歲軍人　30官兵有13人都在高雄



▲高雄市新增1例敦睦艦隊新冠肺炎確診個案。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日再公佈1例確診病，為敦睦磐石艦30多歲軍人，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，4月22日出現嗅覺異常、流鼻水、鼻塞等症狀，23日再次採檢並後送就醫，於今日確診，高雄市衛生局證實，此確診個案為高雄人，總計目前30名確診官兵，有13例在高雄。

中央流行疫情指揮中心24日公布國內新增1例新冠肺炎病例，為高雄市30多歲男性，敦睦艦隊(磐石艦)軍人。個案4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，4月22日出現嗅覺異常、流鼻水、鼻塞等症狀，今(24)日確診。經衛生局審酌評估，個案4月14日至18日於社區活動距其發病日多日，考量傳播風險較低，因此，針對此案無須公布相關活動地點。

高雄市府衛生局表示，截至目前高雄累計共13例，居家隔離250人，出現疑似症狀者11人，7人檢驗結果為陰性，其餘檢驗中；自主健康管理3,979人。

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提醒自主健康管理民眾避免搭乘大眾運輸交通工具，外出應配戴口罩，出現疑似症狀務必立即通報防疫專線，由衛生單位協助後送就醫採檢。另外，高雄市從第一至第六波公布的活動足跡地點總計39處，皆已陸續完成消毒，第六波公布場域於完成清消及疫調健康追蹤後，明(25)日起即可恢復營業。

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