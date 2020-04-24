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老公不愛洗澡！她聞超重體味崩潰　列「20事蹟」求斷26年婚：看黑猩猩啪就…

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▲洗澡,浴室（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻狂列老公「20項事蹟」求離婚，其中包括不愛洗澡有體味。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名人妻與丈夫長期感情不睦，她狂列下20項崩潰事蹟向法院提出離婚訴訟，其中包括老公不愛洗澡、有嚴重體味、愛翻舊帳、婚後26年從沒打電話問候岳父母、分房期間看到黑猩猩性交就想硬來、徒手敲破木門等等。法院勘驗雙方證詞後，判准離婚。可上訴。

人妻主張，自己與老公1993年結婚，雙方個性有極大的差異，長期累積下，導致她身心俱疲，她詳細將各項事跡分為「3大項20細項」，其中包括，丈夫心情不好時就會用三字經辱罵她，2011年曾因小事對她咆哮，還曾「當場將水果刀折斷」，2014年5月她以睡覺為由拒絕與丈夫討論家用分擔，對方竟重捶房門導致破損，之後也因相同問題強扯她手腕，將她摔倒在地。

她再指出，老公衛生習慣差，經常不洗澡、不洗頭，導致嚴重體味，還會侵犯他人隱私，翻看她的存摺、信件，平常也只買自己要吃的東西及份量，經常未經她的同意，吃她買的食物，一大早起床又會嫌東嫌西、翻舊帳、挑剔她的穿著、懷疑她外遇，妻女塗指甲油就說是「謀殺親夫」，與她的家庭疏遠，陪她回娘家的次數低於3次，婚後26年從來沒有打過電話問候岳父母，又不願意做家事。

針對金錢方面，人妻抱怨，丈夫近20年來沒有正常穩定收入，在有正職、收入豐碩時，不僅沒有給過她一毛錢，又以失業為由，要求她每月支付家用2萬5千元，她付了8個月之後卻發現，丈夫竟侵吞近半款項挪為私用，婚後2人合購房產，丈夫卻逕自登記在自己名下，最後雙方2018年4月14日簽下切結書決定將財產劃分清楚。

另外，人妻提到，雙方分居至少18年，因為女兒就學緣故，2人在外租屋，丈夫卻從沒有協助，分房期間丈夫只因為在Discovey頻道看到黑猩猩性交，就強要她答應行房，更利用女兒不在家時，從背後熊抱想硬來。除此之外，老公不希望她回家，曾用LINE傳訊息，「我沒說要妳搬回來，因為若你還是老樣子，只會增加我的支出，卻還要被妳誤會要你的錢。花錢還被誤會，少做為妙吧！」

▲桃園市陳姓男子前年與妻子離婚後，在其汽機車上偷裝定位器掌握行蹤，還在其臉書上指名道姓騷擾辱罵挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲人夫針對妻子的指控則是逐條喊冤。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

面對妻子的20項指控，人夫喊冤逐條解釋，其中他回顧「折刀事件」，表示當時他要將刀放入刀槽，是因為卡住導致螺絲鬆動，刀柄分離，但妻子卻說他有暴力傾向；敲破門是因為當時需要擴大借貸來負擔家計，他心生擔憂才會大力敲門，沒想到夾板太薄、老舊、脆化而破裂。

人夫強調，自己很喜歡整齊、清潔，是因為皮膚油質不足，洗澡會導致他皮膚乾燥、全身發癢，妻子要求後，就算他塗厚厚一層的乳液也會發癢，他仍然忍耐儘量配合；被指控侵犯隱私，他則解釋，是因為深夜下班太累了才會誤拆，都有向妻子道歉，絕對沒有偷窺隱私跟財務的意思，2011年他回到家，驚見家中家具少了一半，這才知道妻子竟獨斷獨行地搬了家，讓他相當震驚，否認妻子詳列的20項內容。

士林地方法院審理後，認為人妻舉出的事件如果不是親歷其事，應該無法具體描述，參酌人夫也有自己的說法，並且指責妻子的不是，雙方長久紛爭不斷，如今又選擇分居、互不關心，女兒到庭也證實，2人說法各有所本，都對婚姻出現破綻有責任，如今已無法繼續共同生活，判准2人離婚。全案仍可上訴。

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