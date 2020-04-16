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飛機上侵犯20歲妹！外籍男「撕裂內褲」蹂躪7hrs…空姐見這幕吐：她邊哭邊發抖

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▲▼搭飛機,機艙,機場。（圖／取自Pixabay）

▲20歲妹獨自搭機卻遭隔壁旅客侵犯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

一名外籍男子阿肯（化名）2019年8月12日搭乘由美國西雅圖飛往台灣的班機，孰料，他竟趁著飛機關燈時，不顧隔壁20歲女乘客小乃（化名）的反抗，強行侵犯對方，甚至還撕裂小乃的內褲，嚇得小乃邊哭邊抖告知空姐。桃園地方法院判阿肯4年有期徒刑，可上訴。

事件曝光後，阿肯矢口否認強制性交，辯稱「小乃沒有做任何動作表示拒絕及不同意，也沒有馬上反應求助，若她不同意，把腳合起來或是馬上大聲喊，我能放進去嗎？」

小乃回憶事件發生經過指出，當時飛機已經起飛約2、3小時，自己正在睡覺，轉醒時卻突然發現，坐在她左邊位置的阿肯竟然趁著機上關燈時對她毛手毛腳，第一次她以為是不小心的，但接下來阿肯竟然加重力道，她不斷撥開阿肯的手，對方仍不顧她的抗拒持續侵犯，甚至將手往下挪動。

▲飛機座位（圖／達志／示意圖）

▲小乃表示，阿肯趁著機上關燈時侵犯她。（圖／達志／示意圖）

她崩潰表示，機上關燈的時間有7小時，這段時間內阿肯不斷伸出狼爪，但由於大家都在睡覺，她也不知該向誰求援，最後只好趁著上廁所的機會，趕緊拿起隨身物品去找空服員求救。

空服員也出庭作證，表示當時自己發飛機餐發到一半，發現小乃站在廚房附近，於是出言關心，結果小乃哭著向她表示，旁邊的人一直摸「everywhere」，還邊說邊哭又發抖，空服員趕緊幫她換位置，並協助通報處理，當場打臉阿肯的說詞。

桃園地方法院勘驗各項事證後，依強制性交罪判阿肯有期徒刑4年，並應於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境，全案仍可上訴。

發現少女的小祕密！

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