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高雄氣爆善款45億　6年後「剩9千萬」2大案由曝光

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記者柯沛辰／綜合報導

高雄氣爆刑事二審判決24日出爐，外界重新聚焦45億6千多萬元善款流向，目前餘額剩9千多萬元。高雄市議會去年成立專案調查小組，指善款用途疑涉弊端，已將調查報告交由市府及檢調。據悉，高雄地檢署已簽分兩個他字案件，案由分別為「瀆職」、「政府採購法」。

2014年的高雄氣爆造成32人死亡、 321人輕重傷，事後各界善款湧入，高達45億6千639萬餘元。高市府訂定「八一石化氣爆事件民間捐款專戶設置管理及運用作業要點」，將善款用於代位求償、紀念裝置園區等項目。

▲▼高雄氣爆時，多處路口如同遭炸彈轟炸，救難人員在廢墟中尋找罹難者。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲2014年高雄氣爆，部分路段滿目瘡痍。（圖／資料照）

調查專案小組去年7月開記者會提出6大疑點，包括刻意規避採購法、文化局球員兼裁判、邀請比件資格不符、造價超高、鑑價後換廠商、違公務人員法並規避學校簽約。

專案小組指出，前朝陳菊市府替3000多位災民代位求償，疑涉「灌水」，替每案編列1萬元律師費，導致一件求償金額僅400元的案子，竟付出1萬元律師費。另外，紀念裝置園區估價僅要500多萬元，陳菊市府卻鑑價2530萬元。

去年9月，總統府秘書長陳菊表示，將對國民黨立委曾銘宗、許淑華，以及市議會調查小組召集人陳麗娜提告，以捍衛個人與團隊清白。不久後，前文化局長、罷韓Wecare高雄發起人尹立也開記者會澄清，質疑調查小組成員沒有一個是在野黨，明顯是政治抹黑，將提告妨害名譽。

▲▼0528高雄市議會陳麗娜韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲調查小組召集人、市議員陳麗娜提出6大質疑，指陳菊市府疑涉弊端。（圖／資料照）

如今刑事二審判決24日出爐，李長榮集團總裁李謀偉無罪，責任全歸陳菊市府。前任副市長、立委劉世芳喊冤，質疑公務員扛下所有責任，廠商完全無罪，背後是否有政治力影響？她強調，工程是前市長吳敦義時期完成，有心人士不應再操作高雄傷痛。

至於善款流向部分，截至今年3月，餘額剩9020萬元。目前高雄地檢署已簽分兩個他字案偵辦，案由分別為「瀆職」、「政府採購法」。

▲▼高雄氣爆宣判記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄高分院4月24日召開高雄氣爆宣判記者會。（圖／記者洪正達攝）

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