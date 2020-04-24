國道路肩「速限大陷阱」主播1次噴5千　警：2個月共取締1500件

▲國道路肩限速新規定上路後，許多民眾不知情挨罰。（資料照／記者黃軍瑋攝）



記者陳豐德／新北報導

行駛在國道路肩要注意限速！自從2月17日起國道路肩行駛有新規定，速限從原本的主線速限，降到最高60公里；民視氣象主播「阿愷」不知此項新規則，被開了一張5千元的超速紅單，在臉書上提醒「高速公路路肩開放是一個大陷阱」；國道警方統計，新制上路後共取締路肩超速1572件，提醒民眾要當心。

氣象主播阿愷日前開車經過國三北上路段，遭開了一張路肩超速的5千元紅單，他在臉書提醒「高速公路路肩開放是一個大陷阱，因為速限改為60公里了，與主線道的限速差很多，因為不知道這個規定，限速110，跟平常一樣開到111，被開了一張五千塊的罰單，天啊！是我收過最貴的紅單，可能我的資訊太慢了，限速改了60公里，竟然不知道，但我想收到這種罰單的人應該很多，因為我還沒看到有人開這麼慢！」

▼氣象主播阿愷於國道路肩超速被開罰5千元。（圖／翻攝自阿愷報氣象）



由於國道外側路肩主要是供公務巡邏、緊急事故處理車輛使用，國道全線僅在特定時段開放逾30處路肩，讓民眾在交通壅塞時得以通行；但考量到公路路線設計規範，國道路肩寬度大多僅有3公尺，與時速80公里以上寬度「3.5-3.75公尺」標準不符，因此更改規定，將路肩限速降至60公里為原則。

高公局表示，之前開放路肩路段僅「桃園─林口」北上路肩，是利用既有車道重新配置為路線，車道寬足夠3.5公尺，因此此段路肩速限維持與主線相同，其餘國道路肩2月17日起則須降速至60公里；另規定距離出口500公尺內，不得切換車道駛回主線，一定要駛入出口匝道。

國道警方統計，自2月17至4月24日，全台國道共取締路肩超速1572件，可依《道路交通管理處罰條例》第33條，處3千至6千元罰鍰，提醒用路人行駛在路肩上須留意速限，以免受罰。

網友看到後表示「我也不知道路肩只能開六十公里耶」、「我也照100這樣開」、「 我們家也收到一張！」、「新聞有宣導，且路肩都有速限60的警告標誌牌」、「 開放路肩是為了塞車時不會那麼塞的，不是要讓你貪快去開的」、「我還是開回外線道好了」、「啊多麼痛的領悟」、「差一點要吊扣駕照 XD」。

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