廠商睦鄰免費提供次氯酸水生成機　里長行有餘力提供給全觀音區24里民使用

▲台灣永光化學工業捐贈微酸電解次氯酸水生成機給樹林里辦公處。（圖／吳進昌提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園觀音工業區廠商敦親睦鄰捐贈抗菌率達99.99%的微酸性電解次氯酸水生成機給樹林里辦公處，即日起每天早上9時至晚上9時止，免費提供給里民對抗新冠肺炎病毒，里長吳進昌更行有餘力且愛屋及烏，擴大至全觀音區24里民免費取用。

▲微酸電解次氯酸水生成機每小時最高可生產200公升抗菌率達99.99的微酸電解次氣酸水抗菌液。（圖／吳進昌提供）

因應新冠肺炎疫情仍在流行，位於樹林里的光化學工業(股)公司三廠康源昇廠長、吳則怡經理代表捐贈微酸電解次氯酸水生成機給樹林里辦公處，可生產抗菌率達99.99%的微酸性電解次氯酸水抗菌液，無刺激性，無論噴手、皮膚、餐具、環境消毒皆適用的特性，里民可到樹林里辦公處（觀音區樹林里建國路233號）取用，並請自備1公升容器(最好不透光)前來分裝回去使用。

▲▼觀音區里民即日起可自備1公升容器(最好不透光)前來分裝回去使用。（圖／吳進昌提供）

吳進昌表示，生成機每小時最高可生產200公升抗菌率達99.99的微酸電解次氣酸水抗菌液，今後除了免費提供樹林里民眾及社區水患自主防災守護隊於汛期清溝、清淤後環境消毒之用外，行有餘力也將視其產量能逐步提供觀音區24里辦公處及鄉親免費取用。

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